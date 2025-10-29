英偉達市值突破5萬億美元　黃仁勳「AI春晚」拋GPU核彈、駁AI泡沫

英偉達(Nvidia)市值遙遙直上突破近5萬億美元大關，成全球首例！該股現報210.99美元，升近5%。一切從黃仁勳「炸場」說起。



10月28日，華盛頓會議中心燈光璀璨，身着皮衣的黃仁勳重磅登場「AI春晚」GTC大會。在此次演講中，老黃幾乎把全球科技圈的熱詞「大點兵」了一遍：6G、量子計算、物理AI、機器人、自動駕駛、核聚變..……同時，還一口氣官宣了與諾基亞、Uber、禮來等多個巨頭的深度合作。

作為AI圈霸主的扛把子，黃仁勳的一席話掀開了「算力革命2.0」的序幕，也直接引爆了「全球股王」英偉達。

勾勒AI宏偉藍圖

在英偉達GTC大會近兩小時的演講中，黃仁勳重點涵蓋了6G、AI、量子計算和機器人領域的技術突破。

首先，英偉達攜手諾基亞共建6G AI平台。黃仁勳官宣稱，與諾基亞達成合作，含10億美元股權投資，推出面向6G的電信計算平台NVIDIA ARC；同時聯合T-Mobile、思科打造美國首個6G AI原生無線堆棧。

量子計算方面，英偉達推出NVQLink技術，連接量子處理器與GPU超級計算機。黃仁勳說，NVQLink技術將有助於糾錯，同時校準哪些AI 算法應該在GPU和量子處理器上使用。

目前，英偉達NVQLink技術已獲得17家量子處理器製造商和5家控制器製造商的支持。

黃仁勳還宣佈，與美國能源部合作建設7台超算。這些超算將使用採用Blackwell和下一代Vera Rubin架構晶片，並分別配置在阿貢國家實驗室和洛斯阿拉莫斯國家實驗室。這將成為美國能源部最大AI科學超算。

其中，英偉達宣佈與甲骨文合作，為美國能源部建造該部門最大的AI超級計算機Solstice系統，並創紀錄地配備10萬塊英偉達Blackwell GPU。另一套名為Equinox的系統將包含1萬個Blackwell GPU，預計於2026年上半年投入使用。

物理AI與機器人方面，英偉達聚焦Omniverse數字孿生技術，用於構建工廠、訓練機器人；與機器人公司Figure合作，助力其研發下一代人形機器人。

AI硬件與平台方面，英偉達還推出BlueField-4數據處理晶片（支持800Gb/s吞吐量）、工業級邊緣AI平台IGX Thor（較上一代算力大幅提升）、液冷AI服務器機架（1吉瓦數據中心需8000個，單個重2噸）；展示GB200 NVL72 AI超級計算機，性能、成本效率均提升10倍。

自動駕駛上，英偉達發布L4級自動駕駛平台NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10。同時宣佈與Uber合作，擴展全球最大的L4級移動網絡。英偉達將支持Uber，從2027年開始逐步將其全球自動駕駛車隊規模擴大至10萬輛。

「AI沒有泡沫」

黃仁勳明確反駁了AI泡沫說。他認為，AI模型現在已經足夠強大，客戶願意為其付費，這反過來將證明昂貴的計算基礎設施建設是合理的。「我不認為我們處於AI泡沫中。」

黃仁勳透露，英偉達GPU的市場需求持續旺盛，過去四個季度Blackwell架構GPU的出貨量達到600萬塊。他預計Blackwell、明年推出的Rubin晶片合計銷售總額將達到5000億美元。

會上，老黃還化身「AI賽道的美國隊長」，舉起了他那塊由NVLink連接的72塊GPU構成的「晶片盾牌」。他強調，AI正變得對所有人更加可及。

此外，老黃再次搬出了未來三年英偉達GPU路線圖，從Blackwell，到Rubin，再到Feynman。

黃仁勳激動表示，英偉達最快的AI晶片Blackwell GPU已在亞利桑那州實現全面生產。這意味着，Blackwell晶片首次可以在美國製造。

另外，黃仁勳首次展示了英偉達下一代Vera Rubin超級GPU的實物，並宣佈該晶片已完成實驗室測試，預計明年此時或更早實現量產。他表示，Rubin 平台「並非單純為AI 設計，而是兼顧了科研與 AI 的雙重任務」。

對於AI到底是什麼，黃仁勳特別普及了一下。他首先澄清，AI的世界遠不止你看到的聊天機器人。真正的AI，是以AGI為代表的深層計算機科學，以及支撐它的驚人算力。「AI不是某個應用，而是一種新的計算方式。」

簡而言之，AI是「會用工具的工人」。未來數據中心將不再是通用計算中心，而是專用於生產AI「Token」（智能單元）的AI工廠。