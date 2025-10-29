金監總局李雲澤會　見友邦保險董事長杜嘉祺

國家金融監督管理總局局長李雲澤10月29日會見友邦保險﹙1299﹚控股有限公司董事長杜嘉祺。

雙方就內地保險市場最新動態、友邦保險集團在內地的經營發展等議題進行了交流。

