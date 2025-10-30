美聯儲減息0.25厘　12月起停止縮表　該月再降息未成定局

美國聯儲局周三（10月29日）公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年來第二次、也是連續兩次會議宣布減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.00厘至4.25厘，減至最新的3.75厘至4.00厘。 會後聲明亦表示，12月1日停止量化緊縮(QT)。



米蘭支持減半厘

儘管大多數聯儲局官員周三投票決定同意此次的利率決定，但有兩位央行官員投了反對票。其中，聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）是特朗普任命的第二任理事，上個月才加入聯儲局。他投票支持降息0.5個百分點，這是其連續第二次投反對票。

同時，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Jeffrey Schmid則投票決定維持利率不變。

2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。（Reuters）

12月減息未成定局

聯儲局主席鮑威爾會後在記者會則表示，通脹短期仍有上行壓力，而就業市場面臨下行風險，12月再次減息並非已成定局的事(is not a foregone conclusion)。

他指出，美國大型企業有一連串裁員行動，儲局正小心地審視就業市場面貌的變化，而政府停擺亦拖累經濟。

惟他稱，現布有數據顯示，經濟活動正在以溫和速度擴張。

就停止縮表，Fed表示，將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6萬億美元的資產負債表，因證據顯示貨幣市場流動性已開始漸趨緊，銀行準備金水準下滑。

過去三年半，該局縮表行動，令手上證券持有規模減少2.2萬億美元。