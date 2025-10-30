保誠新業務利潤保持雙位數增長　第三季增幅13%

保誠(2378)發布公告，第三季度新業務利潤為7.05億美元，較去年同季上升13%；第三季度年度保費等值銷售額較同期增長10%至17.16億美元；新業務利潤率增加1個百分點。

執行總裁Anil Wadhwani(華康堯)談及業績時表示：「我們的業務發展勢頭持續向好，第三季度再度實現雙位數增長。這彰顯出我們的執行力不斷增強，推動各季度業績日趨穩定。隨着我們繼續優先承保高質量新業務，業務量與新業務利潤率同步提升。透過銀行保險渠道及代理渠道的新業務利潤持續增長，增速與上半年度持平。」

「我們繼續採取多項舉措以強化代理團隊，重點聚焦東盟市場。我們在大中華區市場取得代理渠道的新業務利潤增長，並認為在東盟市場同樣有機會在此基礎上取得進一步發展。有關重點舉措涵蓋多個層面，包括提升代理質素、活躍度及產能。除了這些具有影響力的舉措外，我們亦透過專業代理招募計劃 PruVenture 推動優質代理招募，透過該計劃所招募代理的產能高於以其他方式招募的新代理人。」

「銀行保險渠道方面，有賴於合作伙伴的積極合作，我們再度取得強勁的季度增長。隨着我們持續透過該渠道致力提升新業務的質量並取得成果，利潤率繼續高於去年。」「我們對今年以來整體業績持續穩健的表現感到滿意，這使我們有望穩步如期達成2025年指引及2027年財務目標。」