瑞銀︰料中國「十五五」GDP增長4.5%到5%　提四大領域重點產業

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧，解讀「十五五」規劃建議指出，《建議》提出將經濟增長保持在合理區間，該行預計未來五年，隱性的實際GDP平均增速目標，將介乎4.5%到5%。



中美元首會晤降關稅 進展積極惟稅率仍偏高

對於今日的中美元首會面，張寧直言，對華的芬太尼關稅降至10%，無疑幫助紓解中國外貿壓力，對出口行業有顯著幫助，只是整體關稅仍然偏高，進一步的談判料難度仍大，當前的降溫是對早先摩擦升級的回撤，不排除未來仍有風險和波動，但整體的進展積極。

該行早先預計，美國今年對華的加權平均關稅稅率為32%，包括20%的芬太尼、10%的對等關稅等，如今則顯著降至22%。

2025年10月30日，中美元首會面。(Reuters)

「十五五」期間經濟增長 將介乎4.5%到5%

張寧解讀稱，《建議》強調2035年的願景目標，是人均GDP將達到中等發達國家水平，儘管官方並未定義何為中等發達國家水平，但該行結合市場分析認為，該目標應將介乎2.5萬至3萬美元。而計及今年，該行認為中國當前的人均名義GDP應約為1.4萬美元。

他指出，如果未來十年要實現這個雄心勃勃的目標，需要每年平均6%以上的名義GDP的增長，此外人民幣匯率的企穩乃至走強都非常必要。因此，該行預計隱性的實際GDP平均增速，將介乎4.5%到5%。

該行預計未來五年，隱性的實際GDP平均增速，將介乎4.5%到5%。（資料圖片）

料消費超投資增長方達標 中長期靠社保發力

此外，官方特別提及消費率的目標，需要顯著提升，瑞銀預計，居民消費占GDP比重從2024年的40%，將提高到2030年的43%至45%，意味著未來的消費增長，將超過投資增長，這就需要政策的匹配。

該行預計，中長期釋放消費潛力，需要依靠社保發力，惟對財政壓力大，需要時間。而資本市場與房地產市場的財富效應，也將有所幫助，但目前內房市場尚未企穩。短期而言，其預計還會推出消費補貼，只是總量的提升未必似今年這樣多。

張寧表示，國家未來更強調對外開放，包括強調國內的服務業開放。（資料圖片）

提四大領域重點產業 料更強調對外開放

在科技創新領域，張寧提及，在「十四五」規劃建議中，研發經費的投入增長目標為大於7%，但最終落實的漲幅為10.3%。今次規劃的目標同樣為大於7%，因而相信最終落實成果，也會較預期更強。

創新產業方面，瑞銀提出四大領域，包括其一，重點傳統產業在全球產業分工中的地位和競爭力，包括礦業、冶金、化工、船舶、建築等。其二，培育壯大戰略性新興產業，包括新能源、新材料、航空、低空經濟等。

其三，確定了一些有望成為新增長動能的未來產業，例如量子科技、生物製造、氫能和核聚變能等。此外，《建議》還要求適度超前建設新型基礎設施，包括資訊通信網路、全國一體化算力網、重大科技基礎設施以及傳統基礎設施更新和數智化改造。

張寧表示，國家未來更強調對外開放，包括強調國內的服務業開放，推動中國企業拓展全球市場，融入全球供應鏈，實現理想的盈利和定價權。