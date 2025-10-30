內銀業績齊放榜 建行第三季多賺4.2% 農行淨利增近3.7%
撰文：鄭文玥
內銀陸續放榜第三季業績，工商銀行（1398）發佈第三季業績，期內歸屬於母公司股東的淨利潤，錄得1018.05億元（人民幣，下同），按年增長3.29%。
前三季，淨利潤2,718.82億元，按年增長0.52%；營業收入6,109.68億元，增長1.98%。利息淨收入4,734.16億元，下降0.70%。年化淨利息收益率1.28%，下降15個基點。非利息收入1,375.52 億元，增長12.40%，其中手續費及佣金淨收入908.68億元，增長0.60%。
農行淨利增近4%
農業銀行（1288）第三季錄得淨利813.49億元，按年增長3.66%。
前三季，實現淨利潤2,223.23億元，增長3.28%。營業收入5,507.74億元，按年增長1.87%。淨利息收入4,273.08億元，按年下降2.40%。淨利息收益率為1.30%。
建行淨利增4.2%
建設銀行（0939）第三季錄得淨利952.84億元，按年增長4.19%。
前三季，實現淨利潤2,584.46億元，其中歸屬於本行股東的淨利潤2,573.60億元，分別較上年同期增長0.52%和0.62%。利息淨收入4,276.06億元，按年下降3.00%。淨利息收益率為1.36%，較上年同期下降16個基點。非利息淨收入1,326.75億元，增長18.96%。
交行淨利增近2.5%
交通銀行（3328）第三季錄得淨利239.78億元，按年增長2.46%。
前三季，實現淨利潤（歸屬於母公司股東）699.94億元，增長1.90%。實現利息淨收入1,286.48億元，按年增1.46%。集團淨利息收益率1.20%，同比下降8個基點。