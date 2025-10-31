繳稅不心痛！渣打國泰Mastercard®迎新狂賺80,000里數 換日本機票

又到每年最「肉痛」的交稅季節！望住張稅單不用唉聲嘆氣，其實這筆「必要支出」可以轉化為你下一次旅程的機票！渣打國泰Mastercard今期推出嘅全新里賞FanFest禮遇，令大家可以把握繳稅時機一舉賺取高達 80,000「亞洲萬里通」里數。80,000里數是甚麼概念？足足讓你與摯愛兌換雙人來回日本（例如東京或大阪）及台灣（例如台北或高雄）的機票，一次過規劃兩趟精彩旅程，交稅交到笑！



立即申請渣打國泰Mastercard，交稅請你去旅行：立即申請

「85,000里數」終極攻略

要實現這個「繳稅變旅行」的目標，關鍵在於結合迎新簽賬與繳稅優惠。以最高級別的「渣打國泰Mastercard - 優先私人理財」客戶為例，全新信用卡客戶*揀里賞FanFest禮遇，在發卡後2個月內累積合資格簽賬滿HK$10,000。若以海外簽賬（HK$2/里）計算，單是此項消費已能賺取5,000 里數。同時，透過「渣打網上理財」或「SC Mobile App」以渣打國泰Mastercard繳交稅款，便可尊享HK$2 = 1里的非凡兌換率。若要賺盡此項優惠的80,000里數上限，即需繳交HK$160,000的稅款。兩者相加，便可輕鬆獲取總共85,000里數。

不同級別 照樣賺里

當然，即使你並非「渣打國泰Mastercard - 優先私人理財」客戶，申請其他級別的渣打國泰Mastercard同享繳稅優惠。「渣打國泰Mastercard - 優先理財」客戶，繳稅可享HK$3 = 1里，上限為40,000里數（即繳款HK$120,000）；而「渣打國泰Mastercard」客戶，亦可享 HK$4 = 1里，上限為20,000里數（即繳款HK$80,000）。

把握時機！拆解「繳稅賺里」任務

想把握這次機會，全新信用卡客戶*就要密切留意推廣詳情。全新里賞FanFest禮遇的推廣期由即日至2026年1月15日。客戶必須在此期間內揀里賞FanFest提交申請，並於2026年2月12日或之前成功獲批新卡。

成功獲批後，客戶需在發卡後的2個月內完成兩項任務：一是累積合資格簽賬滿HK$10,000 或以上；二是使用新卡繳交稅款。特別注意繳稅渠道，客戶必須透過渣打網上理財或SC Mobile App進行繳稅，方可納入優惠計算。若使用支付寶（AlipayHK）、微信支付（WeChat Pay HK）或八達通App等電子錢包服務繳稅，將不適用於此推廣優惠。

里數幾時到手？

里數將於2026年7月31日或之前存入。

立即申請渣打國泰Mastercard，交稅請你去旅行：立即申請

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）