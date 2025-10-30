任志剛倡進一步發揮港人民幣離岸市場作用　加快國家建設金融強國

中共二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（「建議」），當中包括加快建設金融強國。行政會議成員、香港金融管理局前總裁任志剛建議，國家在管控風險和推動金融發展的工作中，進一步利用香港國際金融中心，特别是在香港的離岸資本巿場，包括人民幣離岸市場，助力推進人民幣國際化，並利用香港作為試驗場，提升資本項目開放水平。

任志剛今日﹙30日﹚出席在北京舉行的2025年金融街論壇。會後，他表示現時是百年未有之大變局，不少難以預測的改變正在發生。中央銀行要強化金融體系各個組成部分和作好兩手準備，管理好改變可能帶來的風險，特別是地緣政治和金融科技的改變風險，以確保金融體系可以繼續服務實體經濟。

上星期公布的「建議」提出擴大高水平對外開放，包括推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，建設自主可控的人民幣跨境支付體系。同時，「建議」提出「加快建設金融強國。完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制」，以及「全面加強金融監管，強化央地監管協同，豐富風險處置資源和手段，構建風險防範化解體系，保障金融穩健運行」。

任志剛表示，「建議」重申鞏固提升香港國際金融中心地位，是好事。國家推進人民幣國際化及提升資本項目開放水平，對香港正是好時機。