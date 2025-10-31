比亞迪早段挫近6% 失守100元關 首三季利潤下挫

比亞迪（1211）開市大挫近6%，低見98.35元，失守100元大關。

該公司三季報正式出爐。數據顯示，今年第三季度比亞迪實現營收1949.9億元，實現淨利潤78.2億元，按月增長23%，此外毛利率按月上升1.6個百分點。儘管行業競爭加劇，但比亞迪核心經營指標向好趨勢明顯。

從今年前三季度來看，比亞迪營收達5662.7億元，按年增長13%，再創同期新高，惟利潤跌7.6%至233億元。

；研發費用437.5億元，按年大增31%，遠超同期233.3億元的淨利潤，「研發之王」本色不改。

在靚麗的業績背後，持續加碼研發是比亞迪增長的核心密碼。今年前三季度，比亞迪研發投入較特斯拉高109億元，截至目前其累計研發投入已超2200億元。正是一如既往的狠砸研發，比亞迪今年推出了天神之眼輔助駕駛系統、超級e平台兆瓦閃充、靈鳶車載無人機系統等眾多顛覆性技術，持續打造極致產品，從而推動銷量穩健增長。

今年1-9月，比亞迪全球累計銷量達326萬輛，按年增長18.64%，完成全年460萬輛目標的70.87%，穩居全球新能源汽車銷冠寶座。值得注意的是，智能化車型成為比亞迪銷量的主力，自2025年初推出天神之眼輔助駕駛系統，截至9月累計搭載車型銷量已突破170萬輛。正是因為這份技術自信，比亞迪才能率先承諾為智能泊車場景的安全及損失「全面兜底」。

海外市場更成為比亞迪業績增長的重要引擎。今年1-9月，比亞迪海外銷量達70.16萬輛，按年激增132%，遠超2024年全年海外銷量總和，目前比亞迪產品已覆蓋全球117個國家和地區。

就在10月9日，比亞迪第1400萬輛新能源汽車在巴西工廠下線，巴西總統盧拉成為宋Pro車主。在日前開幕的東京車展上，比亞迪全球首發為日本市場量身定製的K-EV BYD RACCO，並同步推出「純電+混動」雙線策略，正式引入其在日本市場的首款插電式混動車型海獅06DM-i，加速拓展日本市場車型佈局。

此外，為深入貫徹落實國家政策精神,助力中小企業健康發展,比亞迪汽車積極響應政策號召。三季報顯示，比亞迪應付賬款及應付票據金額明顯下降，且向上遊供應商付款的平均周期進一步縮短，共建協作共贏發展生態。

多家國際投行看好比亞迪發展前景。花旗最新研報預計，比亞迪今明兩年的銷量將分別達到467萬輛和539萬輛，核心驅動力是高端品牌的持續增長、在插混領域的絕對技術優勢、更完整的產品矩陣和強勁的海外銷量增長。