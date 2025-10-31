友邦保險︰第三季新業務價值上升25%至14.76億美元

友邦保險(1299.HK)發布公告，在2025年第三季，新業務價值上升25%至14.76億美元，創第三季新高；新業務價值利潤率增加5.7個百分點至58.2%；新業務價值增長基礎廣泛，在中國香港、中國內地、東盟及印度均錄得雙位數字增長；代理新業務價值增長19%，招聘勢頭非常強勁，上升18%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險繼續全力執行我們的增長策略，以把握亞洲人壽及健康保險市場無可比擬的機遇，並再次締造卓越的季度表現。2025年第三季的新業務價值較去年同期增長25%，我們在11個市場實現雙位數字增長。」

「友邦保險無可比擬的分銷平台是我們的主要競爭優勢，『最優秀代理』及夥伴分銷渠道均在季內錄得非常強勁的增長。我有信心高質素的新業務相繼疊加，將會擴大我們的有效保單組合，以及在未來多年推動盈利的增長及現金流的產生。」

「我們欣然歡迎杜嘉祺爵士(Sir Mark Tucker)於2025年10月1日重返友邦保險，擔任獨立非執行主席。憑藉杜嘉祺爵士非凡的策略領導往績，及其對亞洲的深入了解和享譽全球的聲望，我深信友邦保險定能建基於今天的成功之上，繼續為所有持份者締造長期、可持續的價值。」