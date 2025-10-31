陳茂波：香港與沙特可於金融、經貿等領域開展更廣泛合作

財政司司長陳茂波結束在沙特阿拉伯的訪問行程，預計將於今日﹙31日﹚中午抵港。這次訪問行程期間，促成了代表團成員分別與當地夥伴簽訂5份協議或合作備忘錄，並進一步促進雙方在創新科技及數字經濟領域的交流與合作。



陳茂波見證了多個簽署儀式，其中，香港貿易發展局與數字合作組織(Digital Cooperation Organization)簽署的合作備忘錄，旨在推動該組織成員經濟體的初創企業及中小企利用香港作為平台，拓展亞太市場，同時支持其成員經濟體推動數字轉型。

此外，3家來自香港及內地、分別從事人工智能、空間感知技術及機器人研發的科技企業，亦與沙特當地企業簽署戰略合作協議或合作備忘錄，涵蓋技術應用、業務拓展及應用場景等範疇，進一步促進創新技術在中東市場的發展。另外，一家從事環境科技的企業日前也與當地建築企業簽訂合作備忘錄，將其技術在沙特阿拉伯廣泛應用。

陳茂波訪問期間亦與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)總裁Yasir Al-Rumayyan會面，就進一步深化彼此在投資領域和兩地創科產業發展方面的合作進行交流。陳茂波表示，香港與PIF過去數年在多個領域建立了穩固的合作基礎，未來可加強合作，並為共建「一帶一路」與支持沙特「2030願景」發展目標作出貢獻。

陳茂波亦率領香港代表團出席兩場餐會，並發表主題演講。他指出，香港憑着「一國兩制」的獨特優勢，聯通中國和世界，是中東與中國內地以至區內經貿、投資、金融和人文往來的雙向平台。香港在金融、經貿、物流、創科等領域的優勢，加上粵港澳大灣區的協同發展，能與沙特在以上領域開展更廣泛合作。