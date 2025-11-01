全球股市「狂歡十月」：日韓新高，A股4000點，5萬億美元巨頭誕生

10月，美國政府停擺超預期延長，高市早苗當選第104任日本首相，中國四中全會擘畫「十五五」高質量發展新藍圖，地緣局勢階段有所緩和...​​...​​在此背景下，10月全球主要股市多數走強。

阿根廷MERV指數10月累漲57.52%，牛冠全球；委內瑞拉IBC指數10月累漲47.87%位居全球第二。

亞太市場表現亮眼，日、韓股市均創下歷史新高。其中韓國綜合指數10月累漲近20%位居第三；日經225指數累漲16.64%位居第四；台灣加權指數累漲9.34%，位居第五位；中國內地股市表現活躍，

滬指一度站上4000點創10年新高。

日韓股市新高，A股攻克4000點

具體來看：

​​韓股：10月漲近20%，創24年來最大單月漲幅

韓國綜合指數今日收漲0.5%報4107.5點，再創收盤歷史新高；10月累漲19.94%，創2001年1月以來最大單月漲幅；年內累漲71.18%，領跑全球主要市場。

​​日股：10月累漲16.64%，創35年來最當月表現​​

日經225指數收漲2.12%報52411.34點，收於全天最高價，再創收盤歷史新高，且為連續第三日創歷史新高；10月累漲16.64%，為1990年10月以來最大單月漲幅；年內累漲31.37%。

消息面上，高市早苗如預期勝選，日本正式迎來歷史上首位女首相，資本市場對此反應相對積極，市場對於她即將帶來更加具有擴張性的財政刺激有比較高的預期，也認為日本央行可能會更長時間的保持較為寬鬆的狀態，市場呈現出明顯的日股漲、日元跌的「高市交易」特徵。

台股：10月累漲9.34%，創2022年11月以來最佳單月表現​​

台灣加權指數收盤下跌54.18點，跌幅0.19%，報28233.35點；

10月累漲9.34%，創2022年11月以來最大單月漲幅。

A股：滬指一度站上4000點創10年新高

滬指一度站上4000點，再創十年新高，為連續第六個月錄得上漲，本月累計漲1.85%，今年累漲近18%；深證成指本月累跌1.1%，今年累漲28.46%；創業板指本月累跌1.56%，今年累漲48.84%；深證成指、創業板指均為5個月以來首次月度下跌。

從行業指數漲跌來看，煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油化工、公用事業位居漲幅前五；傳媒、美容護理、汽車、電子、房地產板塊位居跌幅前五。

個股方面，10月漲幅前三的個股為：海峽創新漲107.49%、振德醫療漲103.6%、平潭發展漲99.44%；同期，跌幅前五的個股為：果麥文化跌42.2%、復潔環保跌31.09%、集友股份29.47%。（注：選取樣本為A股(非ST股票，別除其中上市時間不滿3個月股票）

美股：全球首個5萬億美元公司誕生——英偉達

截至10月30日，納指本月累漲4.07%，道指累漲2.42%，標普500指數漲2%。

個股上，本月，英偉達市值一舉突破5萬億美元大關，成為史上第一家市值達到這一驚人數字的上市公司。年初至今，英偉達股價累計暴漲超50%。

根據道瓊斯市場數據，英偉達的市值超過了AMD、Arm Holdings、ASML、博通、英特爾、泛林集團、美光科技、高通和台積電的總和。

商品：黃金價格上演「過山車」行情

大宗商品方面，10月黃金市場情緒劇烈震盪。月中國際金價強勢衝高，一度突破4380美元/盎司創新高，但隨後快速回落，市場情緒經歷從亢奮到恐慌的劇烈切換。

10月21日，現貨黃金價格盤中一度暴跌6%，創下自2013年4月以來最大單日跌幅。至10月28日，金價最低觸及3886美元/盎司，隨後跌幅有所收窄。10月30日，黃金價格重回4000美元/盎司整數位關口。

11月各類資產怎麼看？

展望後市，就2025年11月而言，湘財證券預計港股市場將跟隨美股，繼續震盪上行。

理由：一是美聯儲9月開啟降息後，10月大概率繼續降息，香港也將跟隨降息，利好港股市場流動性；二是美元貶值而人民幣升值，推升中國資產估值，有助於港股整體估值中樞的上行；三是國內繼續保持寬鬆政策，改善在港股上市的中國標的盈利預期。建議港股繼續關注科技和新消費方向。

對於A股，湘財證券指出，長維度來看，目前A股市場處於新「國九條」行情+類「四萬億」投資的重疊趨勢中，A股市場大概率繼續以「慢牛」態勢運行。

短維度來看，中美貿易大概率有所緩和，國內四中全會順利召開後「十五五」規劃受益板塊將面臨主題性機會，預期11月份A股市場將依然能夠保持寬幅震盪、逐級抬升的態勢。

建議關注：科技領域的人工智能；反內卷相關傳統制造領域；「十五五」利好的航天相關領域。

對於日股，國金證券指出，儘管日本央行提示股市「過熱」風險，但加息預期温和、資金面寬鬆仍為市場提供支撐。綜合判斷，日本股市中期雖存波動，但長期邏輯向好，具備配置價值，對日本股市持樂觀觀點。

對於韓股，摩根大通將韓國綜合股價指數（Kospi）12個月基準情景目標位上調至5000點，同時建議逢回調加倉。

對於黃金，儘管國際金價過去幾天自歷史高位大幅回調，但分析師仍普遍看好金價未來的走勢。世界銀行（World Bank）日前加入了看漲大軍，預計金銀價格明年均將繼續上漲。世界銀行預計，2026年黃金均價將在每盎司3575美元左右。該機構還預計，明年白銀均價將達到每盎司41美元。