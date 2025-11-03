金融科技｜余偉文料CBDC結算代幣化貨幣市場基金　最快年內推出

金管局總裁余偉文公布下一階段金融科技發展藍圖「金融科技2030」，核心包括四大策略，包括數據、人工智能、韌性和代幣化（DART），共有40個項目和措施。



余偉文指出，代幣化是為重要創新渠道，重塑市場基建、推出創新服務和降低成本。金管局去年推出批發央行數碼貨幣項目Emsemble，現時已試行20多個項目，預期以央行數碼貨幣結算的代幣化貨幣市場基金，最快可以推出市場，最快可在今年內推出。

余偉文指，現時市場已有代幣化市場貨幣基金，今次當局希望達成清算、結算一條龍，以銀行的代幣化存款進行買賣支付結算，央行數碼貨幣為銀行之間代幣化存款結算，不論在資產、銀行結算和央行結算層面皆以區塊鏈技術進行代幣化快速結算。

余偉文表示，較快可推出的項目亦包括在貿易融資過程盡量代幣化，降低成本讓更多中小企經平台取得企業融資，因貿易融貿跨境進行，當局已經與巴西、泰國央行進行跨境使用場景，希望不久可公布初步項目觀察，另外代幣化平台為企業進行流動性管理、綠色金融碳權加快發展，亦是較快可推出的項目。

冀建立安全高效數據生態

對於其餘三項策略，余偉文表示當局希望建立一個安全高效的數據生態、順暢無阻流轉，人工智能驅動創新、推出個人化服務，讓各行業享用智慧金融，韌性則提供安全網，除了網絡攻擊亦要能抵禦新風險，如量子計算等，確保香港金融基建設施穩健。