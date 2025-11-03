證監會梁鳳儀：將放寬持牌加密貨幣交易平台接入全球資金池

證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港計劃放寬規定以鼓勵加密貨幣交易活動，獲證監會發牌的加密貨幣交易平台可將本地實體連接至其全球訂單簿。此舉將可打破目前僅利用香港境內訂單的封閉模式，並且讓加密貨幣交易符合適用於傳統資產的規定。



梁鳳儀表示，香港監管機構是採取的比較強硬的立場，但一旦能夠確保可以保護投資者，監管就會有所放寬。她稱，監管機構在下一階段將考慮允許獲得本地牌照的加密貨幣經紀商接入全球流動性池，但並未提供具體時間表。

若果能夠落實，有可能吸引幣安及Coinbase等加密交易巨頭，這些公司可利用經紀商牌照在香港設立業務，而無需用上數年時間來獲得完整的加密貨幣交易所牌照。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

平台營運者與關聯海外平台的交易指示獲准合併入共享掛盤冊

證監會今日刊發兩份新通函，列明對證監會持牌虛擬資產交易平台營運者的預期標準，其中一份通函指，證監會不同平台的交易指示將獲准合併至一個綜合的流動性池，以實現跨平台對盤及執行交易（共享掛盤冊）。而此舉正是ASPIR 路線圖的支柱A（Access連接）下，旨在吸引全球平台、交易流量和流動性提供者而踏出的第一步。透過緊密無縫的跨平台對盤及執行交易，香港投資者可望受惠於市場流動性提升及更具競爭力的定價，並得以在穩健的保障措施下減低額外風險。

為了優化路線圖內旨在擴展新產品與服務的支柱P（Products產品），證監會於另一份通函中，准許平台營運者發售不具備12個月往績紀錄的虛擬資產予專業投資者，及由香港金融管理局發牌的穩定幣，以及銷售代幣化證券及數位資產相關投資產品。此外，平台營運者的有聯繫實體，可為並非在相關平台上買賣的虛擬資產或代幣化證券提供託管服務。