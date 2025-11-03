金融科技｜陳茂波﹕擬擴商業數據通範圍　納入更多資料及應用場景

財政司司長陳茂波出席金融科技周時指出，香港金融監管者肩負着雙重使命，監管和促進市場發展。在鼓勵創新的同時，也必須確保數字資產監管方面的真正適用性、投資者保護以及金融穩定，無論是對數字資產交易平台還是穩定幣，奉行同樣的活動、同樣的風險、同樣的監管原則。



他又指出當局對穩定幣的監管方法是明確的，穩定幣不是爲了投資或投機，而是爲了促進成本降低、跨境交易和實際經濟活動。因此穩定幣牌照的批准，僅面向自身有可持續穩健商業模式支持以及真實用例的申請人。



陳茂波亦表示，金管局於2022年推出的商業數據通（CDI），連接了包括政府機構在內的17家數據提供方，目前已促成逾7.1萬宗貸款申請，涉及信貸批核總額超過580億元，未來擬進一步擴展CDI的範圍，納入更多資料集和應用場景，例如將貿易和物流資料納入融資決策。

他又說，香港擁有約1,200家金融科技新創公司，將協助它們擴展包括全球南方等新興市場，例如港投公司投資的小額貸款平台正發展東南亞市場，為當地提供普惠金融工具。

財政司司長陳茂波。

陳茂波亦指出政府堅信金融領域的數碼化是必須積極擁抱的轉型力量，人工智慧和區塊鏈等技術潛力巨大，但伴隨許多挑戰，包括演算法偏差、資料隱私、投資者保護以及金融穩定風險，必須認真對待，才能在充分發揮數碼化力量的同時管控風險。作為「人工智慧+」策略的一部分，本港正在各個領域推廣人工智慧，吸引全球人才和企業，並鼓勵與金融服務業等跨領域合作。