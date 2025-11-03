恒生指數高收251點重上26000點　萬洲飆7%　周大福逆市瀉近9%

中港股市於11月首個交易日高收，其中港股受到友邦（1299）及小米（1810）等帶動，重上26000點收市。



恒生指數收市報26158點，升251點，國指升90點，報9258點，科指升14點，報5922點，成交額為2,286.8億元。

友邦升近7%

今日共有3隻成份股升幅逾4%，其中萬洲（0288）升幅達到7.1%，為表現最佳藍籌股。友邦及領展（0823）分別升6.9%及4.2%。

科技股方面，小米終止5連跌，收市報44.78元，升3.7%。不過阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升0.3%。

能源股炒上 中海油揚3.5%

能源股高收，神華（1088）升2.4%，中石油（0857）升3.4%，中海油（0883）升3.5%，收市報20.46元。

金飾股及金礦股卻逆市低收，周大福（1929）跌8.7%，老舖黃金（6181）跌7.2%，紫金（2899）跌1.6%。

A股方面，上證指數收市報3976點，升21點，深成指數收市報13404點，升25點，創業板指數升9點，報3196點。