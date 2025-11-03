滙豐料Fed 12月再減息0.25厘　中美達戰術性貿易協議　助降不確定

美國聯儲局分別在9月及10月議息會議宣布減息0.25厘，目前市場人士關注當局會否在12月舉行的議息會議再次減息。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，當局降低利率顯示有意平衡兩邊風險，並希望停止縮表時維持市場靈活性，以及確保市場保持充足流動性。



對於下月議息會議預測，滙豐認為屆時再次減息0.25厘，將聯邦基金利率降低至介乎3.5厘至3.75厘，惟不預期明年會減息。她又指出，政策利率下降料將帶動美股盈利表現，將有助估值控制於合理水平。目前該行仍然對美國股票持溫和偏高比重，因相信超大市值企業的盈利及人工智能主題有助延續股市增長。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

籲續買優質債券

她又指出該行維持對美元的中性看法，並繼續建議增持優質債券，當中偏好全球投資級別債券。她指出聯儲局暫停調整利率後恢復寬鬆政策，可望在首輪減息後的12個月內帶來正數回報。債券收益率曲線一般會隨政策利率下調，但受政府停擺、聯邦財政問題及長遠削減赤字等因素所影響，美國國債市場或將繼續面臨阻力。根據過往經驗，只要美國經濟未陷入衰退，當聯儲局放寬政策時，美元通常會走弱。

對於早前舉行的中美峰會，雙方達成一年戰術性關稅協議，范卓雲稱，貿易協議為期一年，並需每年重新談判，突顯其戰術性和靈活性，而兩國擱置更具挑戰性和結構性的基本分歧，如雙邊貿易不平衡、中國製造業產能過剩，以及美國對中國的科技出口管制。該行預計此戰術性協議將緩和雙邊貿易衝突，並減低全球貿易不確定性，從而加強其對美國、中國內地和香港股票的偏高比重立場。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

美降華有效關稅率助恢復投資需求

她指出，儘管具有戰術性，預計該貿易協議將對中國的增長前景產生積極影響。假設美國對華關稅保持在新的有效稅率，即47.6%，這可能為中國國內生產總值帶來0.3個百分點的增長，並有助於恢復商業信心和投資需求。貿易協議為在中國和整個亞洲運營的國內外企業提供了必需的政策明確性，減低供應鏈的不確定性，其穩定性對中國的增長前景和亞洲的經濟穩定至關重要。

她表示，該行對中國內地和香港股票持輕微偏高比重立場，並採用槓鈴策略，偏好受惠於人工智能快速崛起的國內科技龍頭，和通過派發高股息和加大股份回購以提高股本回報率的優質企業。滙豐對人民幣維持中性立場，人民幣兌美元於2025年底及2026年底的新預測分別為7.05及6.95。