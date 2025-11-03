FinTech Week｜井賢棟：螞蟻集團積極參與香港政策創新試點

2025年香港金融科技週開幕，螞蟻集團董事長井賢棟今日﹙3日﹚在主論壇上表示，香港已成為螞蟻集團及旗下多間公司的全球化戰略支點，邁向AI時代，螞蟻集團正積極參與香港政策創新試點，探索人工智慧與區塊鏈技術的創新應用，進一步擴大在香港的戰略投入，並以香港為起點加速全球化發展，讓新技術成為驅動全球普惠發展的新動力。

在主論壇的圓桌環節，井賢棟與財經事務及庫務局局長許正宇等嘉賓就技術變革、產業應用及香港的創新路徑等話題進行交流。

井賢棟﹙左二﹚與財經事務及庫務局局長許正宇﹙左一﹚等嘉賓同場交流。

AI等技術 驅動金融服務演變

在被問及如何看待技術變革對金融行業的影響時，井賢棟指出，人工智慧與基於區塊鏈的通證化技術是驅動金融服務演變的關鍵力量。金融行業是一個數據密集、語言密集的領域，金融產品與服務的高度抽象性、複雜性及對信用的依賴，決定產品描述與客戶溝通極度依賴語言表達。「我們認為，生成式人工智慧將對金融行業產生全面而深刻的影響——不僅限於某一環節，而是貫穿從後台營運到客戶服務的全鏈條。」

他預測，不久將來，每位銀行客戶都將擁有一個由AI智能體驅動的專屬客戶經理。該系統將回答問題、解決困擾、提供個性化建議，並以最低成本實現全天候服務。這場變革背後，是銀行內部多智能體系統與AI基礎設施的協同運作。

通證化技術是推動金融服務升級的另一個關鍵力量。井賢棟表示，基於區塊鏈的通證化技術能實現全球支付的即時結算，能夠提高全球貿易效率，惠及從事跨境業務的企業；其次，隨著監管規則成熟，受監管的可信機構加入後，區塊鏈上的活動將從投機性交易轉向真實價值交換，進而支持實體經濟發展。

井賢棟稱，高度認同香港作為中國企業出海「超級聯繫人」的定位。

認同中國企業出海「超級聯繫人」定位

過去一年，香港的創新實踐成為技術落地的重要試驗場。井賢棟認為，香港透過審慎的「沙盒」機制，在全球領先人工智能與區塊鏈的創新與應用。螞蟻參與其中兩個沙盒項目：去年參與「Ensemble」項目，透過通證化銀行存款實現同一家全球銀行在不同市場分支機構之間的即時結算，到今年實現跨銀行的即時結算極大增強了行業信心；今年入選金管局和數碼港合作的生成式AI沙盒項目，重點推進銀行AI智能體、AI風險管理兩大方向。

從香港出發，向世界延伸——井賢棟高度認同香港作為中國企業出海「超級聯繫人」的定位。他認為，香港擁有領先的金融體系、頂尖的專業服務及具備全球視野的人才庫，對志在全球的內地企業而言，是絕佳的跳板。

他透露，螞蟻集團在香港持續加大投資佈局，以此為支點輻射全球市場。他提到港府新成立的「內地企業出海專班」（GoGlobal Task Force），認為此機制將強化香港連接全球資本與市場的樞紐功能。目前，螞蟻集團已搭建起涵蓋全球收款、貿易金融服務及合規風控等領域的服務體系，重點支持跨境電商賣家拓展海外市場。他補充，「我們正透過香港這個支點，助力中國企業走向世界舞台。」