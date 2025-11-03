金管局：將持續優化跨境支付通　擬增內地參與銀行

金管局今日於香港金融科技周公布「金融科技2030」，推動香港金融科技發展。在構建數據及支付基建方面，金管局將發展基建以支援數據共享，並加強跨境支付互聯，包括為企業開拓信貸渠道、促進貿易融資，及為市民提供更個人化金融服務及便捷的跨境匯款等。



升級數字人民幣錢包拓展創新用例

在跨境支付通方面，即轉數快與網上支付跨行清算系統互聯，金管局表示，會擴大使用代幣化央行貨幣在跨境支付上的應用，拓展其他跨境即時支付聯動機制，及深化「跨境支付通」，並升級數字人民幣錢包，拓展創新用例。

自今年6月開通以來，參與機構的數目陸續增加，香港銀行由首批6家增加至現時20家。內地方面目前有8家銀行參與服務，也計劃逐步增加。

金管局會繼續與人民銀行緊密合作，持續優化服務，包括探討擴大個人匯款業務辦理主體範圍，以及拓展與兩地民生相關的匯款應用場景，以便利兩地居民進行實時跨境支付。

推動後量子加密學的準備工作

目前量子計算仍處於發展的初期階段，但其對現時數據保護及在線驗證加密方法的潛在影響，已被廣泛承認。考慮到該技術對涉及敏感數據且依賴安全加密科技的金融行業具有深遠影響，金管局將協助業界了解相關風險並制定早期應對策略，向應用後量子加密學（PQC）過渡。

而為推動金融業過渡PQC的準備工作，金管局已啟動與銀行、科技企業及解決方案供應商的對話，以了解業界對潛在風險的評估及應對策略。通過與業界持份者及科研機構合作，金管局將針對準備過程中可能遇到的技術、治理及規劃挑戰提供指引及支持，協助銀行為實施PQC作好準備。

推動債券即時交收及貿易融資即時數據同步流動

在促進金融代幣化方面，金管局將與業界探討代幣化在多個應用範疇中的潛能，由實現債券即時交收，到驅動貿易融資與即時數據的同步流動。而在Ensemble 項目建構代幣化生態系統，金管局即將啟動Ensemble試點階段，讓銀行及行業參與者利用代幣化存款及資產，透過香港現有支付系統，培育具真實價值的代幣化應用案例。

同時，金管局正與Ensemble項目架構工作小組合作，共同制定互通性標準，促進代幣化生態系統內貨幣與資產的無縫流動，金管局也正打造基於分布式分類帳技術的結算基建。

另外，金管局將協助政府恒常化代幣化債券發行，以測試及示範新功能。財庫局及金管局正在參考國際經驗及實踐情況，研究與數碼債券發行及交易相關的法律和監管體系，以促進代幣化技術在香港的應用。是次研究將全面檢視代幣化債券發行及交易流程，包括但不限於結算、登記及記錄要求等。