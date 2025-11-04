金融峰會|滙豐稱私有化恒生因存機遇　評貿戰﹕美國更能自給自足

滙豐（0005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，4月2日美國公佈對等關稅時期簡直如臨「地獄」，惟經過中美領導對話後情況有所穩定。雖然仍然有挑戰，但已經相對溫和。而貿易具備韌性，全球貿易仍大部分符合自由貿易組織協定，貿易量仍有所增長。不過，貿易有所重新設置，亞洲有更多自己不同區域的聯動，中國生產美國消費這種模式已經有所改變。



東盟增長潛力巨大

艾橋智在國際金融領袖投資峰會表示，貿易也驅動海外直接投資，例如中國企業在東盟投資製造業，包括泰國汽車業、馬來西亞電子業，另外還有越南印尼等，為這些地方帶來財富及就業機遇，其相較中國存在工資成本優勢，增長潛力巨大。

至於美國，也會有不同角色，以往美國作為最後消費者的情況，已經不再是如此，由於關稅等因素，美國相信會較歷史上任何時期，都更能夠自給自足。

滙豐銀行建議私有化恒生銀行。（鄭子峰攝）

私有化恒生因存在機遇

艾橋智也主動提及，市場存在風險也同時具備機遇，正如早期公佈的投資逾百億美元在香港，私有化恒生銀行（0011），這是因為存在機遇，但當中也會有風險，包括科技的顛覆性，若果錯過就會有風險。

另外，還有數碼化及代幣化，如穩定幣，不同地區的監管水平可能會存在風險，而人工智能，也促使需要研究如何提升與客戶聯動即體驗，也存在挑戰。