金融峰會｜陳茂波：與會者對港股感樂觀　預告將有中東企業來上市

財政司司長陳茂波表示，此次金融峰會吸引約300個金融領袖出席，當中包括全球企業機構的主席及行政總裁。出席嘉賓中有的會每年預先安排好下一年出席這個峰會的行程，而今年金融科技周也緊接金融峰會，行程聯動效應，方便峰會嘉賓出席科技周，而峰會也能吸引金融科技企業的參與。



國際金融企業也有在香港增聘人手

他指出，峰會提供了基於能夠與金融領袖有面對面交流的機會，據了解，他們對於香港市場前景抱有樂觀態度，今年以來香港IPO市場集資全球領先，並仍有不少企業等待上市，對於今年餘下時間港股的發展，他們都感到積極及樂觀。

而內地也鼓勵中資企業出海，包括來到香港集資去支持海外發展計劃，寧德時代（3750）就是一個好例子，一國兩制下作為雙向平台作用明顯。而稍後時間，預計也有中東企業來港上市。他分享，去中東及紐約時和投資界及企業交流的時候，他們都對中港市場表現出很大的興趣。

另外，國際金融企業也有在香港增聘人手，特別是資產管理及財富管理方面的，同時也有科技公司來港租用整棟大廈用於發展。

他又指出，今天早上副總理何立峰發言，國家支持香港發展國際金融及航運中心。例如除了和中東資金外來之外，在創科、基建及建築方面，也可以有更多交流合作。