安擬集團擬美掛牌　稱美國市場對數字資產接受度高　冀港第二上市

港產Web3獨角獸Animoca Brands（安擬集團）計劃逆向收購美國納斯達克上市的Currenc Group（美：CURR），借殼在美國掛牌。集團預計明年在美國上市，並希望在香港實現二次上市，以擴大投資者基礎，並藉此推向國際市場。



集團總裁歐陽杞浚表示，選擇美國上市主要基於三大考量，首先，美國資本市場在虛擬資產方面的深度和廣度較為濃厚，許多同類型公司在美國上市後，投資者反應和參與度均超出預期；其次，集團本身的業務已趨成熟，在過往幾年的表現良好，規模和機構化程度日益提升；第三，作為一間香港本土公司，希望藉此推向國際市場，並為香港的數字資產發展樹立標竿。

對於香港市場，歐陽杞浚強調，香港在過去幾年提供了良好的監管環境，促使Animoca Brands成長。因此將繼續以香港作為重要基地，並在美國、韓國、東南亞、台灣等地設有分公司，實現全球業務布局。他又指，若美國成功上市，希望在香港也可以雙重上市，但後者尚未有時間表。

港產Web3獨角獸Animoca Brands計劃逆向收購美國納斯達克上市的Currenc Group，借殼在美國掛牌。（資料圖片）

專注發展RWA 而非DAT

根據擬議的架構，Animoca Brands的股東將合計持有合併後公司約95%的已發行股份，而Currenc的現有股東將持有約5%的股份。被問及為何選擇Currenc，他解釋，公司曾考慮不同的上市方式，最終選擇了逆向收購的形式，並認為Currenc與集團的數字資產業務具有協同效應。Currenc利用數字資產進行交易，並擁有AI解決方案，有助於雙方在資產代幣化方向的發展。

針對市場上關於Animoca Brands持有價值約40億港元的虛擬資產的傳聞，他表示，公司並非走DAT（數字資產儲備）的路線，而是專注於發展現實世界資產（RWA），透過投資項目，以及建立自有資產，實現數字資產的累積，而非單純在市場上購買虛擬資產。

合併後的公司預計將以Animoca Brands的名稱營運。雙方目前預計交易將於 2026 年完成，但需獲得股東和監管機構的批准。