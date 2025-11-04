金融峰會| 移師全球最佳酒店香港Rosewood　午餐嘆M7頂級和牛

由金管局舉辦第四屆金融峰會，今年選擇「過海」，在尖沙咀Rosewood Hong Kong（香港瑰麗酒店）舉辦，相較首兩屆均在中環四季舉報，而去年方則移師灣仔君悅。網上酒店平台所見，價錢最便宜的為九龍山峰景特大雙人床房，但也需約7,000元一晚，最貴為海港景轉角套房，需要約1.9萬元一晚。

全球最佳酒店 M7 級和牛宴客

而事實上，「世界50最佳酒店」（The World's 50 Best Hotels）名單日前方剛剛出爐，榜首由香港酒店 Rosewood 奪得，另有兩間香港酒店上榜，分別是香港奕居 The Upper House（第十名），以及新上榜打入第41位的香港文華東方酒店。

Rosewood 酒店位於尖沙咀海濱長廊，對正維港，是深受遊客歡迎的打卡酒店，設有 Asaya 水療中心和多家人氣餐廳，包括牛扒餐廳 Henry、米芝蓮一星餐廳彤福軒及 Chaat，也有創意雞尾酒酒吧 DarkSide，場地景觀皆一流。

金融峰會午餐餐牌所見，嘉賓午餐主菜有來自澳洲北部 Westholme 的 M7 級和牛。據Rosewood官網介紹，這塊零售價達640元的頂級肉眼牛排，選用這款牛排經 21 天或以上的乾式熟成處理，展現細膩的大理石油花，口感層次濃郁。

今年無安檢環節

而事實上，相較去年大會整體安排，今年大會對於記者待遇也整體有所改善。去年由於副總理何立峰親臨，入場加添安檢一環，記者需要在登記後到指定房間，進行全身安檢。

今年何副總理則以視像形式發佈主題演講，雖然也有不少重磅財金官員，如人行副行長陸磊、國家金融監督總局副局長、中國證監會副主席李明等官員親臨，但已無需特別的安檢環節，記者只需要簡單登記即可入場。

另外，相較最早兩屆峰會，主辦方以場地所限為由，所有記者包括文字及攝影記者，均被禁止進入主會場，只能在另外一層遠離會場。去次主辦方似乎聽從「民意」額外開恩，容許部分記者在限定時間進入會場，近距離接觸嘉賓。而今年則更有進步，所有登記記者均可無限時進入會場，坐在媒體專屬區。