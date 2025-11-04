金融峰會｜人行﹕中國經濟穩定成港後盾　深化兩地市場互聯互通

人民銀行副行長陸磊表示，今年以來人行實施適度寬鬆的貨幣政策，已推出一攬子支持措施，包括降準，未來將根據海內外經濟金融形勢與市場變化，把握政策支持力度與節奏，確保各項工具落地見效，充分釋放政策紅利。



陸磊在國際金融領袖投資峰會上表示，面對全球經濟環境不確定性上升，中國經濟保持穩步發展及韌性，為香港發展提供後盾，今年也繼續取得成績，未來將鞏固提升香港國際金融中心地位，推動在國家總體金融改革開放中更好發揮作用。

他指出，市場不確定因素正增多，面臨眾多變化和未知挑戰，而香港發揮獨特優勢，實施一系列改革發展措施，提升作為國際金融中心的競爭力。人行將會同各部門，繼續支持香港發展建設，深化兩地金融市場互聯互通和務實合作，持續加大金融支持大灣區建設領域，並推動金融領域對外開放，提升跨境投資水平，營造良好金融投資環境。

金監總局：將續深化內地與香港金融合作

國家金融監督管理總局副局長周亮表示，未來將繼續深化內地與香港的金融合作，推動香港全面融入國家發展大局，發揮香港的優勢進一步鞏固提升香港國際金融中心的地位。

周亮表示，要擴大金融業開放水平，將對標國際高標準的經貿規則，探索在更寬領域更大範圍，加大金融開放力度，不斷提升內地對港澳金融開放水平，支持港資機構來內地的發展，與內地共同構建合作共贏，開放有活力的經貿合作關系。

他指出，要持續深化內地與香港的互聯互通，發揮好香港超級聯系人的作用，支持內地的保險公司在香港發行債券，允許內地保險公司在香港發行保險連接證券，助力香港國際風險管理中心建設，推動提升大灣區金融服務便利化水平，發揮香港在國際貿易航運物流，金融服務方面的優勢與大灣區海南自貿港，加強探索更多的合作模式，支持銀行，保險機構依托香港為內地的企業走出去提供全方位的金融服務，支持香港融資法律保險等專業服務的優勢，為內地引進來和走出去提供重要的支持和平台。

中證監：提升跨境投融資便利化

中證監副主席李明表示，中證監將推動資本市場制度性開放，推出更多有力度的開放舉措。中證監將進一步提升跨境投融資便利化，將切實增強政策的穩定性，透明度和可預期性，持續加強與國際投資者的常態化溝通，推動各項政策措施，加快落地見效

同時，中證監將進一步深化內地與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，積極支持香港推出國債期貨，豐富香港離岸人民幣風險管理工具，堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位，推動形成在岸與離岸協同發展、良性互動的新格局。

他指出，也會進一步加強開放環境下監管能力和風險防範能力建設。統籌發展和安全，深化與包括香港證監會在內的跨境監管與執法合作，加強資本跨境流動和風險監測，推動信息共享、政策互商、處置協同，堅決防範風險跨境傳染共振；共同推進全球資本市場治理改革，推動資本市場更加公平、公正、包容、有韌性。