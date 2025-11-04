沽注一擲｜Michael Burry建逾9億美元淡倉　Palantir盤前瀉7%

電影「沽注一擲」主角原型人物﹑基金經理Michael Burry執掌的Scion資管發出第3季13F報告，顯示該機構以看跌期權重倉看淡AI龍頭Palantir與Nvidia（英偉達）。



其中，Scion對Palantir看跌期權名義價值9.12億美元，對Nvidia看跌期權價值為1.86億美元，兩者合計佔其組合權重80%。

受到Michael Burry建淡倉拖累，Palantir盤前跌7.2%，Nvidia盤前跌2.2%。

2025年2月16日，圖為美國人工智能企業Palantir的標誌。（Reuters）

不過在今年第3季，Nvidia股價累計升幅為18.1%、Palantir升幅更達到36%，理論上Scion上述持倉面臨潛在浮虧。當前公開信息仍有局限：一是無法獲取期權費以測算成本，二是缺乏行權價、到期日等合約條款，難以判斷策略風險與履約可能。

沽出阿里及京東認購期權

另一方面，同季度，Michael Burry清出不少以往的期權和正股持倉，包括阿里、京東、聯合健康、META、Lululemon的認購期權等。

上述股份中，Michael Burry 仍保留Lululemon 10萬股正股，價值約1,779.3萬美元。