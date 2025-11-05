美匯指數5連揚兼企穩100關　民生宏觀﹕美元升值周期未至

美匯指數連日上揚，並且再度重上100大關。於今日（5日）亞洲交易時段，最新報100.197。美匯指數在5個交易日，累計升幅為0.71%。



對於美匯指數前景，民生宏觀研報稱，傾向於本輪美元指數的突破相對7月會更「成功」，預料反彈的點位可能會更高（101至103），持續的時間會更長，至少需要美國政府開門後，連續偏弱的經濟硬數據來修正市場的預期。

民生宏觀﹕只屬反彈

不過該行指出，不認為即將迎來美元升值周期，當前美元更多的只是反彈。短期內，市場已經開始定價12月不減息（預期概率已經超過30%），這使得後續政策預期調整有較大的空間。此外，年底前白宮將公布聯儲局下任主席人選，從熱門的人選來看，政策區別只是在於「寬鬆」還是「極度寬鬆」，預計對於美元都不是好消息。

另一方面，市場人士預期聯儲局下月再次減息機會率約7成。據CME「美聯儲觀察」數據顯示，當局在12月減息25個基點的機會率為70.1%，維持利率不變的機會率為29.9%。至明年1月累計減息25個基點的機會率為55.8%，維持利率不變的機會率為19.3%，累計減息50個基點的機會率為24.8%。