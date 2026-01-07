陳志被捕｜太子集團控股上市公司高層跳船　兩女子入局有一共同點

2026年1月7日更新｜根據柬埔寨媒體《柬中時報》報道，陳志已經在柬埔寨被拘捕，並已遣送給中國當局，即將接受司法部門的調查。

柬埔寨太子集團創始人陳志被指控涉嫌經營電騙園、洗黑錢等，被美英等多國及地區提出起訴、制裁及凍結資產等。

與此同時，陳志持股的坤集團（0924）多名高層「跳船」。據公司 2 0 2 5 年 1 1 月 4 日公告，洪維坤辭任執董、主席及提名委員會主席，而洪虢光辭任執董、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表。



2022年初，圖為柬埔寨太子集團主席陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

中國執業律師出任執董

集團同時委任現年53歲的中國執業律師蔣采穎（前稱蔣月姣）為執董及授權代表，於11月4日起生效。

另外，集團委任41歲的方麗華為獨董，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，於11月4日起生效。獨董蘇子佳獲調任為審核委員會主席，並獲委任為薪酬委員會成員；以及獨董霍偉雄獲調任為提名委員會主席。

與蔣采穎一樣，方麗華同樣擁有中國律師資格，她在企業融資、企業資本市場運作及各類企業法律事務方面擁有近13年經驗，現為廣東執業律師，專注於企業上市融資業務。

新加坡警方10月31日公布沒收多個與華人詐騙集團主腦陳志及太子集團相關的資產，包括一艘遊艇。（新加坡警方圖片）

陳志持股坤集團55%

坤集團年報顯示，陳志持股達到55%。上月中，陳志遭多國制裁消息爆出後，坤集團旋即「割席」，稱集團主要在新加坡經營業務，並無在美國或英國從事任何業務營運或擁有任何資產或財產。與此同時，坤集團指，董事及高級管理層成員概無參與導致該等制裁的涉嫌活動，因此初步預期制裁不會對業務營運構成任何重大不利影響。

但其後坤集團開始出現高層及核數師跳船情況，包括梁頴芝辭任集團獨董、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。另一邊廂，集團核數師羅申美會計師事務所亦表明，將不會於擬訂於2025年12月舉行的公司應屆股東週年大會上尋求續任本公司核數師，並於股東週年大會結束時退任公司核數師。

致浩達亦有高層跳船

至於陳志持股的另一公司致浩達(1707)，上月下旬也出現高層跳船，包括駱嘉健因需投入更多時間專注於彼個人和其他業務承擔而辭任公司執行董事及本集團內若干附屬公司董事，而葉慧貞因需投入更多時間專注於彼個人和其他業務而辭任獨立非執行董事、公司提名委員會主席、公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會成員。

昨日﹙4日﹚急瀉的坤集團及致浩達，前者今日暫無升跌，後者則瀉14%。