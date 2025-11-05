HOME CONTROL遭證監會點名股權高度集中　盤中最多插23%｜異動股

HOME CONTROL（1747）遭證監會點名股權高度集中，今早股價最多跌23.27%至4.22元始喘定，暫挫13.64%，報4.75元。以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅20.9%。



HOME CONTROL被證監會指股權高度集中於數目不多之股東，即使少量公司股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

HOME CONTROL後應聯交所要求刊發公告指，公司知悉證監會於11月4日刊發公告。證監會公告所披露，證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。

HOME CONTROL遭證監會點名股權高度集中。(蘇煒然攝)

證監會的查訊結果顯示，於2025年10月17日，有20名股東合共持有8,890.8萬股股佔或佔已發行股本之17.55%。有關股權連同由一名公司主要股東持有之3.75202億股或佔7,4.06%，相當於已發行股本之91.61%。因此，只有4,254萬股或8.39%是由其他股東持有。

Home Control International Ltd是一家新加坡的投資控股公司。該公司及其子公司主要從事爲智能家居自動化、消費電子產品和機頂盒（STB）領域提供傳感和控制技術解決方案。