港10月PMI報51.2　連續3個月處擴張區　新接訂單9個月來首錄增長

標普全球公布，香港10月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由9月的50.4升至51.2，連續3個月處於50以上的擴張區間。



私營企業10月新接的訂單量，呈9個月以來的首次增長。受訪業者透露客戶信心改善，來自本土和內地的訂單需求又轉趨穩健，整體銷情回勇。全球經濟相對低迷，加上美國貿易關稅影響，因此新出口訂單持續減少，反之從內地新接的訂單量卻自一年以來首錄增長，有助抵消海外巿場的疲弱表現。

積壓工作連減10個月

銷情升溫自然令企業持續增產，經營活動的擴張速度攀上一年高位。訂單增多，可是積壓工作卻連減10個月，跌幅雖比上月收窄，但就反映香港特區私營企業尚有多餘產能。另一方面，企業轉而擴充人手，惟就業增長不大。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，10月香港特區採購經理指數顯示，營商環境於第四季初持續好轉。訂單需求呈9個月以來的首次增長，企業於是擴充業務，增長速度攀至一年最快；惟銷售增長似乎只局限於本土和內地巿場，整體出口訂單還未擺脫弱勢。

企業轉嫁成本予客戶

Usamah Bhatti稱，就業和採購指數同時向上。綜觀過去3個月，當中有兩個月企業都在擴充人手，而生產需求增加，企業隨之積極採購，乃今年2月以來首次。不過，10月的成本負擔卻進一步大增，反映價格壓力持續不減。企業為保盈利，於是努力向客戶轉嫁成本，更以一年最大升幅調高售價。