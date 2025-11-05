加密幣災｜48.8萬人爆倉　好倉佔8成　整體損失達163億元

加密貨幣市場再次爆發幣災，其中Bitcoin（比特幣）曾跌穿10萬美元，以太幣跌幅更一度達到15%。隨著多隻加密貨幣價格大幅下跌，不少投資者損手。據加密貨幣數據分析平台Coinglass統計，截至今日（5日）早上11時的24小時內，合共有48.8萬人爆倉，涉及金額高達20.9億美元（約163億元），當中有80%爆倉的倉位為好倉。



其中單筆最大爆倉在HTX交易所發生，涉及金額為4,787萬美元。

Ethereum，以太幣（Reuters）

分析員﹕投資者信心已受損

雖然今次爆倉事件規模，遠不及在10月初時的爆倉事件，當時爆倉規模達到190億美元。不過有市場人士認為，投資者信心已受到影響，去中心化金融公司Ergonia研究總監Chris Newhouse表示，比特幣跌至6月低位，反映了市場仍在應對10月大規模爆倉事件的心理陰影，「這從根本上改變了參與者如何應對當前的下跌趨勢」，他稱今輪下跌是「低信心拋售」。

市場分析師Damian Chmiel警告，若比特幣持續位於10萬美元下方，或會引發新一輪更劇烈拋售，甚至可能重回4月低位的7.4萬美元。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

料Bitcoin於9.42萬美元有支持

Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton則指出，比特幣近日跌破200日均線，顯示短線仍有下行空間，下一個相對可靠的支持位可能在94,200美元附近。

不過，仍有市場人士對加密貨幣前景保持信心，Fundstrat共同創辦人Tom Lee維持其樂觀預測，認為比特幣仍有望在2025年底挑戰15萬至20萬美元。他強調目前類似於牛市階段的深度換手。