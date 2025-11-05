阿里高德夥拍小鵬進軍自動駕駛　謀建全球最大Robotaxi聚合平台

阿里巴巴（9988）旗下高德表示，正式與小鵬汽車（9868）展開全球生態合作，將小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務。



目前，高德平台已連接全國數百間出行服務商，App每月超過8億活躍用戶。除了小鵬之外，明日即將在港掛牌的新股，文遠知行（0800）、小馬智行（2026）等企業亦已接入高德平台。

高德：已與逾40間車廠合作 8月完成全面AI化

公司指，今次合作不單是業界首個「出行平台 + 前裝量產Robotaxi」模式，更標誌著高德轉型空間智能後，AI技術首次跨界開放，致力以「技術 + 生態」服務全球市場，打造全球最大Robotaxi聚合平台。

高德首席執行官郭寧表示，與小鵬的合作不僅是一次業務升級，更是基於共同理念，探索AGI（通用人工智能）的重要一步。未來雙方將聯手拓展海外市場，將中國領先的Robotaxi技術推向國際舞台。

高德於今年8月完成全面AI化，並將空間智能定為未來發展的核心戰略。公司指早已聯同超過40間車廠建立深度合作，在智能座艙、高級輔助駕駛（ADAS）等方面有穩固技術基礎，並與小鵬汽車已經保持超過十年的聯合研發經驗。目前，高德App已覆蓋全球超過200個國家及地區，境外叫車服務已落地超過50個國家及地區。