4新股暗盤榮辱互見　旺山旺水飆2倍　小馬智行每手蝕約2千元

新股市場仍然相當熱鬧，周四（6日）將會在4隻新股掛牌，今日則有暗盤交易，其中旺山旺水（2630）表現最突出，曾高見100元，較招股定價高出2倍，每手賬面賺逾1.3萬元。

至於同樣在周四掛牌的文遠知行（0800），暗盤價在三間暗盤交易場均低向下，其中於輝立曾低見20元，較招股定價27.1元低逾26%，以每手100股計算，賬面蝕710元。



文遠知行於三大暗盤交易場最新價介乎23元至24.1元，較招股價低11%至15.1%，每手賬面蝕300元至410元。

小馬智行曾潛水28%

至於同樣在周四掛牌的小馬智行（2026），其暗盤於三大暗盤交易場「潛水」，其中在富途，曾低見100元，較招股定價139元低39元或逾28%，以每手100股計算，賬面蝕3,900元。

其後小馬智行暗盤跌幅收窄，最新報118元至119.5元，較招股價低介乎14%至15.1%，每手賬面蝕1,950元至2,100元。

均勝電子暗盤曾賬面蝕770元

均勝電子（0699）暗盤曾低見20.46元，較招股定價22元低7%，以每手500股計算，賬面蝕770元。均勝電子暗盤最新報21元至21.16元，較招股定價低介乎3.82%至4.54%，每手賬面蝕420元至500元。

旺山旺水升近2倍

至於旺山旺水（2630）暗盤曾高見100元，較招股定價33.37元高出近2倍，以每手200股計算，賬面賺13,326元。旺山旺水最新價於三大暗盤交易場介乎95元至100元，較招股定價高出介乎184.7%至199.7%，每手賬面賺介乎12,326元至13,326元。