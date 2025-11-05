國泰與卡塔爾航空「分手」　斥資近70億向其回購所持9.57%股權

國泰航空（0293）擬進行場外股份回購行動，向主要股東之一的卡塔爾航空回購其手上股份，涉資近70億元！隨卡塔爾航空離場，國泰兩大主要股東，即太古及國航持股比例將升至近80%。談及回購行動，國泰指，通過回購，卡塔爾航空可以有序退出，减少在市場上出售股份而可能引發的任何重大市場波動。



作價折讓3.9%

據國泰通告，該公司擬於場外以每股10.8374元作價，向卡塔爾航空回購其手上逾6.43億股，佔已發行股份約9.57%，總作價為69.69億元。回購作價較市價11.28元折讓3.9%，惟較國泰資產值7.82元溢價38.6%。

是次回購行動，須獲執法人員批准，並獲出席投票的獨立股東四分之三贊成票，方可作實。國泰兩大股東，即持股43.12%的太古股份（A股：0019、B股：0087）及持股及28.74%的國航（0753）已不可撤回地向公司承諾投贊成票。

公衆持股量少於25%要求

於股份回購完成後，回購股份將轉讓予公司並作爲庫存股份持有。所有其他股東於已發行股份中的權益的百分比因而將按比例增加。其中，太古及國航在國泰的持股量，分別增至47.69%及31.78%。與此同時，國泰公眾持股量會由目前的28.14%，降至20.53%，低於公眾持股百分比25%，因此國泰已向聯交所申請豁免遵守公衆持股量的規定，聯交所亦已授出批准，惟須以公告形式披露公衆持股量豁免的細節和理由。

國泰並透露，因應債券所附轉換權的行使發行共逾2.78億股，因而公眾持股量由公眾持股量豁免日時約25.04%，增至今日約28.14%。

减少可能引發的任何重大市場波動

國泰指，經考慮其資源、股份回購的總代價、未來的資金需求、市場情況、運營需求及航空業整體情况，料在完成股份回購後，將保持足夠的現金以支持其運營；及可通過回購，卡塔爾航空可以有序退出，减少在市場上出售股份而可能引發的任何重大市場波動。

國泰集團主席賀以禮則表示：「此次回購反映我們對國泰集團未來發展的堅定信心，也彰顯了我們對香港國際航空樞紐發展的堅決承諾。連同我們在機隊、客艙和貴賓室產品以及數碼領導方面投入遠超過港幣1000億的投資，我們致力於業務的可持續發展，以鞏固香港作為世界級航空樞紐的地位，並為大灣區的繁榮作出貢獻。」

2017年從建滔化工手上買入

資料顯示，2017年底卡塔爾航空耗資約51.6億元，向建滔化工（0148）購入國泰近9.61%股權，一躍成為國泰第三大股東。當時卡塔爾航空首席執行官Akbar Al Baker表示國泰航空發展潛力巨大，相信有意藉國泰打入中國市場。

今次與國泰「分手」，卡塔爾航空則表示，協議體現了該集團在投資組合管理方面的嚴謹方針，以及集團致力為股東提供可持續價值的承諾。「經過創紀錄盈利和強勁的業績表現之後，這項決定是我們積極優化投資、為集團長期發展奠定基礎的策略之一。在調整持股量的同時，我們期待透過寰宇一家聯盟繼續與國泰合作，持續為乘客提供更便捷的出行選擇和更豐富的航空網絡。」