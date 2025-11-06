4股今日齊掛牌　旺山旺水暗盤升1.5倍　一手中籤率僅1.68%

今日新股市場熱鬧，4隻新股，包括小馬智行-W(2026)、文遠知行-W(0800)、旺山旺水-B(2630)、均勝電子(0699)齊上市，並已公布招股結果。其中，旺山旺水一手中籤率僅1.68%，超購逾6000倍。該股暗盤收市較招股價高出154.7%，每手200股賬面賺10,326元，其餘3股均要潛水。

旺山旺水一手中籤率1.68%

內地生物醫藥公司旺山旺水以每股33.37元定價，淨集資約5.27億元。

該股公開發售部分超額認購6237.42倍，認購一手200股，中籤率1.68%。

小馬智行一手中籤率55%

中國自動駕駛公司小馬智以每股139元定價，淨集資約64.54億元。

該股公開發售部分超額認購14.88倍，認購一手100股，中籤率55%。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試。（新華社）

文遠知行一手中籤率6.64%

中國自動駕駛公司文遠知行(0800)以每股27.1元定價，淨集資約22.64億元。

該股公開發售部分超額認購72.44倍，認購一手100股，中籤率6.64%。

均勝電子一手中籤率16%

均勝電子(0699)提供智能汽車科技解決方案，以每股22元定價，淨集資約32.52億元。

該股公開發售部分超額認購146.67倍，認購一手500股，中籤率16%。