國泰高開3%　斥70億向卡塔爾航空回購近一成股份

國泰航空（0293）擬進行場外股份回購行動，向主要股東之一的卡塔爾航空回購其手上股份，涉資近70億元！隨卡塔爾航空離場，國泰兩大主要股東，即太古及國航（0753）持股比例將升至近80%。談及回購行動，國泰指，通過回購，卡塔爾航空可以有序退出，减少在市場上出售股份而可能引發的任何重大市場波動。



受到消息刺激，國泰今早高開3%，報11.62元。國泰另一主要股東國航則平開，報6.09元。

國泰航空、機場停機坪（廖雁雄攝）

作價折讓3.9%

據國泰通告，該公司擬於場外以每股10.8374元作價，向卡塔爾航空回購其手上逾6.43億股，佔已發行股份約9.57%，總作價為69.69億元。回購作價較市價11.28元折讓3.9%，惟較國泰資產值7.82元溢價38.6%。

是次回購行動，須獲執法人員批准，並獲出席投票的獨立股東四分之三贊成票，方可作實。國泰兩大股東，即持股43.12%的太古股份（A股：0019、B股：0087）及持股及28.74%的國航（0753）已不可撤回地向公司承諾投贊成票。

國泰航空。（資料圖片/廖雁雄攝）

完成回購後公眾持股量降至20.53%

於股份回購完成後，回購股份將轉讓予公司並作爲庫存股份持有。所有其他股東於已發行股份中的權益的百分比因而將按比例增加。其中，太古及國航在國泰的持股量，分別增至47.69%及31.78%。與此同時，國泰公眾持股量會由目前的28.14%，降至20.53%，低於公眾持股百分比25%，因此國泰已向聯交所申請豁免遵守公衆持股量的規定，聯交所亦已授出批准，惟須以公告形式披露公衆持股量豁免的細節和理由。

國泰並透露，因應債券所附轉換權的行使發行共逾2.78億股，因而公眾持股量由公眾持股量豁免日時約25.04%，增至周三（5日）約28.14%。