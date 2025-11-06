銀娛第3季EBITDA按年升14%至33億元　博彩收入增21%

銀河娛樂（0027）公布截至今年9月底止第3季業績。季內經調整EBITDA為33億元，按年升14%。公司指出博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約1,400萬元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為33億元，按年升7%。



博彩收益增至122億元

公司又表示，集團博彩收益總額為122億元，按年升21%，其中，中場博彩收益總額為95億元，升13%，貴賓廳博彩收益總額為20億元，升86%。角子機博彩收益總額為7.4億元，升11%。季內淨收益按年升14%至122億元。

圖為澳門銀河。（資料圖片 / 郭倩雯攝）

主席呂耀東稱，期內有兩項因素影響到博彩收益總額，從而對經調整EBITDA亦帶來影響。首先是季節性因素，9月向來是較淡靜，因許多遊客將旅行計劃推遲至10月以配合黃金周假期。第二個因素是颱風「樺加沙」導致政府下令所有娛樂場正式關閉33小時，稱由於擔心「樺加沙」帶來的潛在影響，遊客提前取消了行程，而颱風過後，遊客一般需待數天才開始計劃下一趟旅程。

淨現金為348億元

公司又表示，資產負債表繼續保持穩健及高流動性，現金及流動投資總額為368億元，扣除負債20億元後淨額為348億元。

此外，銀娛提到此前一直積極探索在泰國開發綜合度假村的機會，但泰國政府於第三季度出現更迭，新政府的當務之急似乎落在其他方面，會繼續關注事態發展。