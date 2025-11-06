濰柴動力(2338) ：重型商用車市場的競爭優勢解析｜彭偉新

濰柴動力主要業務包括柴油引擎的製造及銷售，涵蓋重型商用車（HDT）、大型發電機及農業機械。尤其在重型商用車（HDT）、大型發電機及農業機械方面具備強大業務基礎。其中，更以LNG重型卡車引擎銷量增長顯著，佔總銷售的比例約24%。集團亮點在於其在人工智能數據中心（AIDC）發電機市場的快速增長，該部分銷售增長超過300%，並且毛利率接近35%。集團中期可受惠於基礎設施投資的增長及重型卡車市場的恢復，短期則因貿易補貼刺激需求。至於長期來看，隨著電動化和氫能技術的發展，濰柴動力將在新能源動力系統中持續擴展。集團的主要亮點包括穩定的市場份額、全球競爭力的提升以及在新興市場的成功滲透，未來將進一步推動其業務增長。



集團於2025年第三季度，濰柴動力的收入達到57.4億元人民幣，同比增長11%，淨利潤增長30%至32億元人民幣。毛利率為21.4%，略低於預期。而財務報告顯示，現金流穩健，自由現金流為67億元人民幣，顯示出良好的資本狀況。隨著經濟活動的逐步恢復，LNG重型卡車的需求顯著回升。濰柴動力在第三季度的LNG重型卡車引擎銷量增長了37%，達到71,000單位，這一增長主要得益於低基數效應及市場對環保型產品的偏好增加。管理層提到，貿易補貼政策的推行進一步刺激了需求，促使企業更新老舊車輛。隨著更多客戶轉向低排放的LNG引擎，濰柴在這一市場的競爭優勢越發明顯。未來幾年，隨著政策支持及基礎設施投資的增加，LNG重型卡車市場有望持續增長，將為濰柴動力的業務增長提供強有力的支撐。

另外，隨著全球經濟的復甦，各國政府加大了基礎設施建設的投資力度，這對濰柴動力的業務增長形成了正面影響。報告指出，基礎設施投資的增加將直接刺激重型卡車和工程機械的需求，進而推動濰柴的引擎銷售。特別是在中國，政府的政策支持和投資計劃將有助於重啟相關行業的增長。管理層預測，這將使濰柴在重型卡車市場中獲得穩定的需求支撐，進一步提高市場佔有率。隨著基礎設施建設的持續推進，濰柴動力的業務前景將更加明朗，為公司的長期增長奠定基礎。

濰柴動力(02338)於今年6月5日至11月5日期間的資金流狀況 。（圖1）

濰柴動力自今年6月5日至今年11月5日期間，股價錄得17.21%的升幅，該期間共錄得7.4 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.23 億港元，而散戶則佔當中的1.17 億港元，大戶對散戶資金流比率為 5.3 比 1，反映大戶投資者對濰柴動力的前景非常看好，因此，在股價反覆期一直積極在市場上進行吸納，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.96%後，曾一度至最低位見至 -9.92%，不過，在反覆回穩下，已由低位作出反彈，並於11月5日當日則已重返8.29%，反映出大戶投資者的資金動力正在改善中，有助股價繼續反彈外，股價可以繼續上升。

濰柴動力於2025年11月5日以 17.84 港元收市，全日上升 0.83 港元或 4.88%。集團過去5年的平均Beta值為 1.07，系統性風險稍高於大市。52周最高位曾見 18.1 港元，而最低位則曾見 10.6港元，以現價 17.84 港元計，濰柴動力的股價較 50 天線高出 17.8%，另外，現價亦較 200 天線高出 15.55%，走勢在短期內繼續向好，並跑贏中、長期的走勢表現。現時濰柴動力共有15位分析師對其有進行調研的覆蓋，目標價範圍由16港元至23港元水平，以中位數19.20港元計算，現價仍然有大約11.5%的上升空間。

濰柴動力股偎於去年12月曾由低位10.60港元水平開始見底回升，而且更在兩次升上17.88港元水平見頂後，均以整個升浪總升幅的61.8%回調目標作為下跌目標，分別在今年4月及9月跌至13.40港元及13.62港元，未有失守回調支持，並在近日股價成功收復整個回調幅度重返昨日高位17.84港元。如果股價能向上作出突破，股價有望會以今年7月開始形成回調浪總跌幅的1.618倍作為下一個目標，並上望20.80港元。投資者可以在17.30港元水平買入，上望市場目標中位數19.20港元，只要股價能企穩在16.30港元以上水平，暫時可以毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。