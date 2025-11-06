濰柴動力半日飆逾19%　稱暫不悉因｜港股異動

濰柴動力（2338）今日（6日）股價大幅抽升，半日升19.3%，報21.28元。公司在午間發出公告，表示知悉今日公司股份價格上升及成交量上升，但董事會並不知悉任何導致上述變動的原因。



濰柴動力指，於當前情況下作出一切有關公司之合理查詢後，董事會確認，其並不知悉有關其股份之股份價格上升及成交量上升的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或任何根據《 證券及期貨條例 》第 X I V A 部須予披露的任何內幕消息 。



另一方面，濰柴動力日前與其合資的英國Ceres Power簽署固態氧化物燃料電池（SOFC）製造許可協議，濰柴方面將建立新廠生產電池與電堆，面向數據中心、商業及工業用電市場，預計相關收入將於2026財政年度確認。

有內地券商分析指，濰柴動力自2018年戰略投資Ceres Power並持股20%後，其SOFC技術商業化近期取得關鍵進展。2024年先後交付陝西瓦斯25kW 系統及國家電投100kW 系統。SOFC較傳統天然氣發電可實現減碳30%以上，有效推動天然氣清潔高效利用及分散式能源系統協同發展。

滙證升濰柴A股評級至買進

預料集團全年業績預計穩健成長，估值具備修復空間。隨著明年年初新能源重卡滲透率收斂，主業長期悲觀預期有望扭轉，估值修復空間可觀。

此外，大行滙證將濰柴動力A股評級上調至買進，目標價20.40元人民幣。