財政部在港發行40億美元主權債　錄得超額認購近29倍

內地財政部代表中央政府在香港發行40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發行利率為3.646%；5年期20億美元，發行利率為3.787%。財政部指出，國際投資者認購踴躍，總認購金額1,182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。



財政部又指出，此次美元主權債券投資者中，亞洲、歐洲、中東及美國投資者分別佔比53%、25%、16%、6%。同時指出主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別佔比42%、24%、32%、2%。此次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。

滙豐為今次財政部發行美元債的聯席主承銷商及賬簿管理人。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「國家財政部本次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。本次發行亦展示，國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。」

「與此同時，這是國家財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。」