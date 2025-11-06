從「SuperApp」到「出海樞紐」　螞蟻國際預示香港科創新航道

適逢香港金融科技週﹙FinTech Week ﹚10週年，AI亦正在各行業廣泛深度融合，AI產業化、產業AI化勢成行業大勢。備戰這場變革，香港必須具備視野和能力，將創科能力做大做強，甚至做到輸出「香港經驗」，方才可有力與世界列強競爭。



目標聽落遙落，但眼前已有一個不錯的例子，就是螞蟻國際 ⸺從2007年支付寶首筆跨境交易落地香港莎莎，到如今旗下電子錢包AlipayHK擁有450萬本地活躍用戶，服務超15間線上線下商戶，業務覆蓋支付、數字銀行、AI創新，技術應用已從單純的「電子錢包」進化為港人日常生活的「SuperApp」。

螞蟻集團從服務內地消費者來港支付起步，到推出本地錢包服務港人日常生活所需，深耕香港市場多年，如今透過技術創新、政策參與及生態共建，在香港打造一個可以輻射全球的「創新-合規-出海」黃金三角模式，其發展路徑值得一說。

港創新試驗田 AlipayHK加速成為AI Super APP

2025年成為AlipayHK的創新爆發年。AlipayHK率先接入DeepSeek推出AI智能助理、其後引入AI旅行助理Alipay+ Voyager；與Mastercard合作實現全球NFC支付，解決二維碼支付未普及地區的跨境消費難題；率先推出in-app離境退稅服務，覆蓋深圳與歐洲多地。這些創新不僅提升用戶體驗，更被一些亞洲流行的電子錢包仿效，如韓國第一大錢包Kakao Pay隨後接入NFC支付，菲律賓Gcash亦加入NFC支付和AI旅行助理，印證香港創新的溢出效應。

更值得關注的是，AlipayHK已深度融入香港社會日常生活之中，是疫情期間港府指定的數字消費券發放平台之一，也是首個納入「公共交通費用補貼計劃」的電子錢包。AlipayHK透過與不同金融機構創新合作，讓超過100萬AlipayHK用戶在同一個App享受到由金融機構提供的餘額賺息、先買後付、基金保險等普惠金融服務。這種合作模式，既提升了公共服務數字化水平，也為創新技術提供了真實應用場景，構成香港金融科技創新的絕佳試驗場。

數字科技加速大灣區融合 雙向賦能促經濟增長

AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩早前指出，香港在大灣區發展中的獨特地位，有助於本地金融科技企業博採衆長，實現世界級突破。

自2019年7月起，AlipayHK、內地支付寶和澳門錢包Mpay透過螞蟻國際全球錢包網關服務Alipay+實現粵港澳大灣區內「支付寶」三地系統互聯互通，以數字技術加速推動「一小時生活圈」，提升大灣區用戶的數字生活體驗。

截至2024年，逾200萬港人用AlipayHK北上消費，其中20%用戶習慣「一部手機通行」的消費習慣：無論call車、掃碼點餐、餐廳遙距排隊取號，抑或預約睇牙醫、關口入油，皆可透過單一應用程式完成支付。

參與港府沙盒與合規科技：構建可信賴金融科技生態

談及金融科技發展，在技術創新的同時，也要抱「創新不忘穩健」的態度。螞蟻國際積極參與香港金融監管機構的沙盒計劃，在合規框架內探索前沿技術的應用邊界，以至安全性，也值借鏡。

螞蟻國際深度參與香港金管局的多個沙盒計劃：旗下平台科技攜手匯豐、渣打參與Project Ensemble，完成代幣化存款跨境結算測試；今年5月與匯豐共同推出全港首間銀行的「代幣化存款服務」，實現企業財資管理實時清算；螞蟻銀行（香港）更入選金管局Gen AI沙盒二期，運用AI提升反欺詐能力。

螞蟻國際旗下平台科技分別與匯豐和渣打參與金管局Project Ensemble，完成代幣化存款跨境結算測試。

在安全領域，螞蟻的實踐尤具前瞻性。今年9月，其聯同AlipayHK等東南亞頭部電子錢包發起「電子錢包守護者聯盟」，試運行期間成功攔截90%賬戶盜用行為。這一結果顯示了業界自律與技術創新的結合如何有效保障用戶資產安全。同時，AlipayHK搭載的螞蟻AI安全系統S.H.I.E.L.D.提供7x24小時全天候風險監測，內建「賬戶安全中心」保障交易安全。螞蟻國際風控方案更獲世界數字科技院頒發《大模型供應鏈安全要求》國際認證，標誌著其技術標準影響力已擴至全球。

香港作為出海中心：從跳板到橋頭堡的戰略升級

行政長官李家超早前表示，政府全力以創新科技引領新質生產力發展，為香港構建新的實體經濟，銳意發展香港成為國際創科中心。在香港政府的「內地企業出海專班」政策推動下，螞蟻國際敏銳地把握這一趨勢，以香港為基地構建了支持企業出海的全鏈條服務體系。

針對中小企業的出海痛點，螞蟻國際旗下的全球企業跨境貿易支付與賬户服務品牌萬里匯已幫助5萬家兩地跨境電商從香港出海，為其提供從賬戶開立、信貸支持到多幣種結算的綜合服務。去年，萬里匯在香港率先發行多幣種支付卡萬里付卡，解決香港商家跨境支付廣告費、平台舖租、商品採購及物流倉儲費等多元場景需求。這些舉措可顯著降低了中小企業的出海門檻。

通過Alipay+，香港九成線下商戶可接收21個國家及地區錢包遊客的付款。

與此同時，全球整合錢包網關服務Alipay+的連接效應進一步強化了香港作為全球旅遊樞紐的地位。香港超過90%的實體商戶可透過AlipayHK和Alipay+接納來自21個國家及地區錢包遊客的付款。這種雙向賦能——既幫助香港居民無縫進行全球消費，又讓本地商戶輕鬆接納國際旅客——彰顯了香港在連接內地與世界的獨特價值。