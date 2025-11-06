陳茂波﹕人民幣在國際貿易應用將增加　港可發揮離岸業務樞紐功能

財政司司長陳茂波出席論壇時指出，在互聯互通、離岸人民幣業務方面，沒有其他國際金融中心可與香港競爭。因此在做好傳統股票、債券市場之外，要開拓這一片新「藍海」，以多引擎推動香港國際金融中心發展，為本港金融發展提供動力，更好服務國家發展大局，為國際、本地和內地投資者提供更好投資產品和回報。



陳茂波又指，國際投資者對香港市場的參與度正在提高。年內上市所募集的資金中，約40%來自東南亞和中東的基石投資者，尤其是沙特和阿聯酋的投資者。除了東盟及中東，本港亦正積極拓展北亞市場，此前兩隻追蹤港股的交易所買賣基金（ETF）在沙特阿拉伯交易所上市，未來類似策略應用於南韓市場，以進一步豐富投資者選擇。

以人民幣結算跨境貿易倍升

陳茂波亦表示，這兩年以人民幣結算的跨境貿易增長100%，但只佔整體約4%，發展空間很大。目前在地緣政治下，大家擔心美元會否「武器化」，相信人民幣日後在國際貿易應用將越來越多，本港作為離岸人民幣業務樞紐可以發揮功能。

他表示，如果本港能豐富人民幣產品，做好基建提高流動性，就可匯聚境外人民幣。目前正與中央政府推動雙幣交易部分本港股票，亦與人行有貨幣互換協議提升資金池，更重要是盤活「南向通」，讓內地居民以人民幣投資本港金融市場。

至於基建方面，可創新思考讓股票作為抵押品購買其他產品，將不同市場通過一個平台盤活，再做好托管的話，離岸人民幣業務將有很大發展空間。