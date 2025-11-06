銀公﹕逾6成個人或中小企受訪數字銀行用戶　使用服務逾2年

數字銀行近年在香港積極發展，銀行公會數字銀行公眾教育專責小組早前委託浸大傳理學院進行網上問卷訪問，逾6成個人及中小企數字銀行受訪用戶指出，使用數字銀行服務逾2年，當中使用數字銀行服務的用戶比率超過2成。



有關網上問卷調查在今年8月進行，分別訪問1,006名個人受訪者，以及205間中小企。調查結果顯示，66.4%的個人及63.7%中小企受訪用戶已持續使用數字銀行服務兩年以上，當中持續使用超過四年的更分別達25.1%及22.2%

當中92.9%的個人及98.2%中小企受訪者表示，數字銀行能滿足至少50%的日常銀行服務需要；另外82.7%的個人用戶及高達96.5% 的中小企用戶每周至少使用一次數字銀行服務，反映數字銀行商業模式走向成熟，高效服務滿足絕大部分用戶需求。

銀行公會數字銀行公眾教育專責小組發言人黃穎姿表示：「今次調查是一個重要的里程碑，反映數字銀行在短短五年間，已從創新概念，蛻變為市民與中小企日常理財的重要平台。數據背後是一場深層次的行為轉變，用戶習慣與信任的建立，正好說明數字銀行不單止『可行』，更可成為主流。隨着用戶基礎持續擴大，業界亦已開始錄得盈利，進一步印證這種營運模式具備可持續發展潛力。」