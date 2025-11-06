美FCC擬撤營運許可　香港電訊獲延長答覆期限至12月1日

美國聯邦通訊委員會（FCC）於10月15日宣布，計劃撤銷電盈（0008）旗下香港電訊（6823）在美國經營業務許可，亦發出「陳述理由命令」，要求香港電訊在30日回覆反對當局行動原因。據FCC最新回覆香港電訊法律顧問的信件，批准香港電訊答覆期限延長至12月1日。



FCC早前在聲明中指出，考慮到香港電訊隸屬「受中共控制的實體」﹑即於2022年已被列入FCC國家安全決定名單的中國聯通（美國），認為兩者之間的繫或對美國國家安全構成風險，擬撤銷香港電訊在美國提供電訊服務業務的許可，並已採取初步行動。

香港電訊﹕會作適當回應

其後香港電訊指出確認已收到FCC發出的「陳述理由命令」，正仔細審閱，以全面了解情況，又表示﹕「會向相關機構作出適當回應」，及盡力履行對所有持有者的責任。

據FCC回覆香港電訊的信件，指出有關「陳述理由命令」原定答覆期限為30日，即期限為11月15日。香港電訊在美國的法律顧問Squire Patton Boggs事務所於10月31日去信，要求將回覆期限延長30日至12月15日，最終獲批准延長至12月1日。

2014年12月11日，人們走進華盛頓特區聯邦通訊委員會大樓（Federal Communications Commission，FCC）。（Getty）

要求延期30日最終獲延至12月1日

據法律資訊平台VitalLaw於周二（4日）披露，香港電訊於10月31日提交答覆延期申請，理由包括，該命令要求香港電訊旗下5個實體回應37項獨立資料，並分別作出答覆，相關查詢篇幅近六頁，包含多個細項，亦要求提供補充文件，涉及範圍廣泛，須時與全球不同地區的各公司協調，預計需要超過30日。

由於目前聯邦政府仍處於「停擺」，信中亦提到，即使延期至12月15日，仍不能確保答覆的完整性和準確性，亦懷疑FCC能否在其指明限期內完成審查程序。