萬億美元薪酬方案獲開綠燈　馬斯克需要實現什麼目標？

周四，特斯拉股東以75%的多數票通過馬斯克的薪酬方案，支持了他將這家電動汽車製造商轉變為人工智能和機器人巨頭的願景。根據新的計劃，馬斯克可以在10年內從特斯拉股票中賺取高達8780億美元。馬斯克將獲得高達1萬億美元的股票，但必須向特斯拉支付一些款項。

特斯拉董事會和許多支持特斯拉的投資者表示，從長遠來看，近1萬億美元的一攬子薪酬計劃有利於股東，因為馬斯克必須確保特斯拉實現一系列里程碑才能獲得報酬。

特斯拉股東以75%的多數票通過馬斯克的薪酬方案。（Reuters）

碳排放電動車高還是燃油車？（特斯拉官網）

核心利潤須達4000億美元

馬斯克未來十年的目標包括：交付2000萬輛汽車，投入運營100萬輛Robotaxis ，銷售100萬台機器人，核心利潤達到4000億美元。但為了讓他得到報酬，特斯拉的股票價值必須同步上漲，首先要從目前的1.5萬億美元漲到2萬億美元，然後一路漲到8.5萬億美元。

根據新的薪酬方案，馬斯克將通過特斯拉市值的增長，以及雄心勃勃的利潤和銷售里程碑，分期領取股票。在7年半的時間裏，他不能出售任何股票。

分析︰特斯拉的估值取決於馬斯克的願景

分析人士表示，這次投票對特斯拉的股票有利，因特斯拉的估值取決於馬斯克的願景，即研發自動駕駛汽車、在美國擴大機器人出租車以及銷售人形機器人，儘管他的極右翼政治言論今年已經損害了特斯拉的品牌。