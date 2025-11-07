克利夫蘭聯儲總裁﹕美通脹續高企　反對聯儲局再度減息

美國聯儲局在上月底舉行的議息會議，再次宣布減息0.25厘，外界關注當局未來會否進一步減息。明年在聯邦市場公開委員會（FOMC）擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克指出，通脹水平持續高企不利於聯儲局再次降息，她擔心貨幣政策可能沒有做好應對當前通脹的準備。



稱現行貨幣政策不具限制性

哈瑪克表示，在上周的政策會議之後，認為貨幣政策幾乎沒有限制性，又指出其個人認為，目前應該採取進一步政策行動的理由並不明顯。哈瑪克稱，當局繼續面臨高於其目標的通脹壓力，可是目前的貨幣政策設定對經濟增長勢頭幾乎沒有限制作用，又表示反對聯儲局在上周宣布減息。哈瑪克承認勞動力市場存在問題，但同時指出失業率仍然處於低位。

克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克指出，美國目前通脹水平高於聯儲局目標。（Reuters）

雖然當地通脹水平仍高企，但是哈瑪克表示，不認為當局需要加息來對抗她認為過高的通脹壓力，但她承認這種觀點可能會發生變化。她指出聯儲局需要維持適度緊縮的貨幣政策，以在就業市場疲軟的情況下壓低通脹。

她同時闡述了可能改變她對利率政策看法的因素。她說：「如果我們看到勞動力市場比我看到的更健康，如果就業數據不是表明經濟在降温，而只是移民流量的變化，那可能會改變我的觀點。如果通脹繼續維持在這樣的高水平，而不是下降，那麼這可能意味着我們需要在這種情況下加息。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

另一方面，聯儲局理事巴爾則表示，通脹控制取得進展，但仍有「工作要做」。他指出觀察到經濟呈現雙速並行的態勢，其中較富裕家庭表現強勁，蓬勃發展。

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示：聯儲局12月減息25個基點的機會率為70.6%，維持利率不變的機會率為29.4%。到明年1月累計減息25個基點的機會率為54.2%，維持利率不變的機會率為17.7%，累計減息50個基點的機會率為28.2%。