阿里巴巴 VS 美團　內地外賣大戰　催生港股年內130%回報交易策略

AI主題帶動阿里巴巴﹙988﹚今年抽爆機，而另一科技股美團﹙3690﹚則因外賣大戰而失。據彭博報道指，中國互聯網平台掀起外賣熱戰，意外讓港股投資者發現一筆「穩贏」的投資：即做多阿里巴巴同時做空美團。有分析師指出，兩者股價背道而馳的勢頭尚未見終結跡象。根據標普全球提供的數據，在年內股價已大幅下跌後，美團空頭倉位近幾周仍在上升，佔其自由流通股2%以上，接近自2020年以來的最高水平。



阿里巴巴港股年內已經翻倍。

做多阿里做空美團 回報高達1.3倍

截至周四﹙6日﹚，美團股價今年下跌32%，在恒生科技指數中表現墊底，而阿里巴巴港股年內已經翻倍。這意味著在不計分紅和交易成本的情況下，做空美團、同時做多阿里巴巴的投資者回報有望高達130%。

「這筆配對交易(pair trade)仍具備繼續操作的空間，」大華繼顯香港分析師Julia Pan在彭博採訪中表示，雖然部分偏短期的消費類投資者認為美團股價落後，但她認為市場尚未計入一些不利因素。

Pan指出，阿里現金儲備充足，具備持續補貼的能力，也有能力隨時調整策略。相比之下，美團若想在此階段奪回市場占有率，利潤率受到的侵蝕會更多。

美團預計在11月14日公佈三季度業績，投資者關注其即時配送業務及海外拓展等新業務的虧損風險。根據上一季財報，「非理性競爭」下美團第二季度淨利潤直降97%；市場並預期其三季度將大幅虧損145億元。相比之下擁有更廣泛業務的阿里可能更具韌性，雖然淨利潤可能會下降，但預計規模仍有95億元左右。

2025年8月25日，中國上海，一名美團外賣配送員坐在摩托車上。（CFP）

美團空倉近周仍上升

京東加入外賣市場初期對美團在這一市場的主導地位衝擊尚不明顯，但自阿里加入補貼大戰，市場競爭趨於白熱化，外賣市場本不豐厚的毛利迅速轉為虧損擔憂。但是阿里大力投資人工智能的前景和傳統業務板塊的現金流，為其股價帶來支撐，並利用可轉債融資獲得更多現金儲備。

相比之下，外賣以及其所拓展出的即時零售業務是美團的核心業務，競爭持續加劇直接令公司業績承壓。市場擔憂，擁有豐厚現金儲備的阿里可能持續通過補貼等策略，進一步爭奪美團的市場佔有率。

根據標普全球提供的數據，在年內股價已大幅下跌後，美團空頭倉位近幾周仍在上升，佔其自由流通股2%以上，接近自2020年以來的最高水平。

2025年8月24日晚，淘寶閃購城市騎士身着新制服亮相杭州湖濱西子廊橋。（CFP）

美團閃購 成競爭升級舞台

儘管監管機構呼籲「杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼」，但多數分析人士預計兩家公司在四季度的整體競爭將持續激烈。阿里近期將旗下外賣App「餓了麼」正式更名為「淘寶閃購」，將外賣平台轉變為即時零售的履約基礎設施，意在強化與電商業務的協同效應；並上線團購業務，首批試點城市為上海、深圳和嘉興。「線下到店業務正成為新的戰場」，瑞穗分析師Willer Chen稱。

接踵而至的雙十一成為了兩家公司競爭升級的舞台。美團閃購近日已正式啟動雙11大促，並發放170萬張免單券。此前其於9月底發布了官旗閃電倉，助力品牌低成本佈局即時零售，部分分析師稱該業務利潤率甚至低於外賣。美團並於近期加快了中東與巴西市場的拓展，而新發債也將為其提供更多「彈藥」。

Aberdeen Investments基金經理Xin-Yao Ng在採訪中表示，阿里在電商市場占有率方面已經持續流失了一段時間，故將此次佈局視為一個扭轉頹勢的機會，因此阿里將繼續大舉投入。「若阿里仍願意為電商協同效應容忍每單虧損，那麼美團的盈利壓力將持續存在。」

此前多家機構已大幅下調美團目標價，其中Macquarie將美團目標價下調至75港元，距離當前價格仍有約27%的下行空間。彭博數據顯示其「買入」評級降至43個，為2020年以來最低。與之相對，阿里巴巴仍獲一致「買入」評級。

「市場不應將此視為短期波動，而是一次結構性、長期性的變革」，該行分析師Ellie Jiang在其下調目標價的報告中寫道。