滙豐﹕上季香港經濟增幅超預期　調高今年增長預測至3.2%

滙豐環球投資研究發表香港經濟報告，將今﹑明兩年香港本地生產總值（GDP）增長預測，分別上調至3.2%及 2.4%，並且將2027年經濟增長預測上調至2.5%。該行指出，第三季香港經濟強勁增長、貿易展現出一定的韌性以及財富效應帶來的消費利好是關鍵驅動因素。新的增長領域包括互聯互通的增強、技術發展和金融科技。



滙豐環球投資研究大中華區經濟師辛怡然指，香港第三季GDP年增3.8%，超乎預期，展現經濟活動的持續韌性，促使該行將預測上調了0.4個百分點。該行又預計，在今年餘下時間，相對活躍的貿易流動將進一步推動需求增長，同時，自第2季持續改善的消費也將迎來更強勁的利多因素。聯儲局減息帶來的貨幣寬鬆政策、互聯互通的改善以及對培育新增長動力的重視，均促使該行對香港經濟前景持更加樂觀態度。

料明年貿易流動或下降

貿易是第3季的關鍵支撐因素，而近期中美達成的協議可能進一步增強了這項支撐。然而，鑑於美國對全球經濟體普遍提高關稅，以及今年年初需求疲軟，明年貿易流動可能會下降。

該行又指出，隨著聯儲局在9月和10月恢復減息，住宅房地產市場也出現了一定的穩定跡象。預計12月聯儲局將再次減息，加上近期庫存下降，可能會進一步支撐市場。消費市場亦因為樓市穩定而獲得支持。

股市表現優異支持財富管理領域

今年以來，香港金融活動活躍，IPO熱潮湧現，滬港通資金流入創下歷史新高，股市表現優異。除了正面的財富效應將促進消費外，這也為財富管理和金融服務領域帶來了增長機會。

香港與中國內地及世界其他地區的互聯互通日益增強，將有助於鞏固其作為國際金融和貿易中心的地位。 「十五五」規劃也表達了類似的觀點。近期大力發展金融科技、科技和創新，將有助於實現永續增長。