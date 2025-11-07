上商林永德：與新世界保持溝通　難料商業房地產市場何時見底

本港商業房地產市場及地產商債務問題，持續受到市場關注。上海商業銀行行政總裁林永德表示，新世界（0017）是上商客戶之一，一直有保持溝通。



商業房地產市場有活動屬好事

對於整體商業房地產行業及債務問題前景，他表示，較難估計情況何時見底，但喜見近期住宅樓市無論是一手還是二手市場交投活躍，而價格也屬平穩或者有上升，加上美國減息，而也有相關企業成功再融資，也有新債換舊債等活動，市場有活動都屬於是好事。

不過，他指出，市場預計美國聯儲局今年不會再減息，要待至明年才會再度減息兩至三次。至於港息方面，預計整體都會跟隨美息走勢，但實際也會視乎港元資金活動等情況。

擬拓展全球佈局

今日為上海商業銀行啟動75週年慶祝活動，邀請得財政司司長陳茂波出席。林永德表示，會積極推動數碼轉型，目前正在將人工智能融入每一個營運環節，以更智能化客戶審查流程簡化開戶手續，並提供個人化財務建議，希望在客戶提出需求前，銀行方面已能先洞悉需求。

上海商業銀行今日啟動75週年慶祝活動。（資料圖片）

另外，該行也將拓展全球佈局，憑藉在紐約、三藩市、洛杉磯及倫敦建立據點，以及在香港、深圳和上海的穩固基礎，希望進一步拓展國際網絡，服務跨地域家庭及企業，包括幫助香港企業家進軍東盟市場，或者支持內地中小企走向國際，皆能提供個人化一站式專業服務。