中金料明年港股最樂觀見31000點　配置策略考慮三大維度

中金發表港股明年展望報告，認為在綜合盈利、無風險利率和風險溢價，該行測算恒指明年中樞28000點至29000點，樂觀情形可見31000點左右。於悲觀情形下，則下試21000點附近。



該行指出，大市經過一年升勢後，身處的位國與一年前截然不同，恒指動態估值為11.4倍，接近2015年以來均值上方一個標準差，風險溢價更是一度低於2018年初「棚改」周期的低位，難言「便宜」。考慮當前水平，及今年主要以估值貢獻為主的特徵(貢獻了恒生科技30%漲幅的全部)，接下來指數層面的空間打開需要盈利修復，不能單純寄希望於估值和風險溢價的無限擴張。基準假設下，若中美加權無風險利率（按南向成交佔比35%加權）從當前3.4%降至3.1%，同時依然是景氣結構主線，尤其科技互聯網等板塊風險溢價回到年內低點，但其他板塊維持在今年均值附近，對應估值空間約5%至7%。 樂觀假設下，如果政策發力帶動物價回升，順周期板塊情緒同樣提振。若其他板塊包括如能源、銀行地產等風險溢價均回到今年內最低水平，外資流入使南向佔比30%加權，該行預計估值有望打開超15%上行空間。

料港股明年盈利增長3%

中金測算基準情形下港股2026年盈利增長3%（2025年6%，當前市場預期9%至10%），其中非金融增長6%至7%（2025年8%），金融預計零增長。因此，基準情形下，市場指數層面空間有限，空間來自景氣結構或意外回撤。

該行又指配置策略：博觀而約取，尋找下一階段的稀缺資產。一方面，從資產定價邏輯看，該行建議依然可以適度保持分紅資產的配置，以應對整體信用周期擴張的疲弱。換言之，中金認為中國國債利率和貨幣條件還有寬鬆的必要。另一方面，在整體信用擴張疲弱的環境下，更應該需要依然能擴張信用的方向，該行認為可以從三個維度出發：產業結構（如AI科技）、產能出清與海外需求映射（新興產業鏈與美國需求），本質上都是跟隨信用擴張的方向，只不過來源不同。 綜合來看，中金建議超配AI軟件與硬件（AI產業趨勢與外需映射＿、電新（產能出清與外需映射）、化工（產能出清與外需映射）、家居（產能出清與外需映射）、創新藥（產業趨勢與外需映射），低配地產、食品零售、家庭個人用品。 當然，具體配置時，還需要綜合考慮估值和擁擠度，以求以更好的成本介入。

PPI年底起上揚

此外，該行預計中國PPI或在今年底到明年一、二季度階段性走高，可以作為市場在交易層面切換到順周期的契機。