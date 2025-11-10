金發局就大宗商品市場提三大建議　稱港較新加坡具獨特優勢

金發局發佈報告建議拓展香港大宗商品市場發展，提出三大政策建議，包括加強香港大宗商品市場生態圈，聚焦發展主要市場的重要大宗商品例如黃金，以及增強內地與香港大宗商品市場的互聯互通。



聚焦發展主要市場重要大宗商品如黃金

對於臨近新加坡在大宗商品市場的發展，具備優勢並快於香港，金發局副主席丁晨表示，其實香港也有其優勢，包括地理位置上臨近內地，在進出口地方面較新加坡更具優勢。不過，香港過去以發展金融市場特別是股市為焦點，但對於大宗商品市場發展，港府等也有意推動，希望能夠發展得更廣及深。

而除了臨近內地優勢，香港本身在法律制度、金融基建，以及處理跨境交易能力，香港在發展大宗商品市場方面具有天然優勢。內地在大宗商品商品市場中扮演重要角色，例如中國是煤炭、鐵礦石和天然氣的前三大消費國之一，也與其他大宗商品市場的主要參與國如巴西、俄羅斯、東盟國家、沙特阿拉伯及阿聯酋等為重要貿易夥伴。

發揮況策略性貿易樞紐角色

全球能源轉型令可持續能源及金屬的需求激增，而「一帶一路」倡議亦為大宗商品帶來大量貿易與投資機遇。與此同時，製造業積極分散風險及拓展多元供應鏈，香港憑藉中立立場及可靠聲譽，能發揮其策略性貿易樞紐的角色。而且，內地加速推動大宗商品市場的開放及國際化，香港在轉型進程中獨具優勢，能發揮關鍵作用。

不過對於具體如何量化大宗商品市場對香港的經濟得益，金發局總監及政策研究主管董一岳就坦言，實際對於香港經濟利益未必會特別高，但如果能夠做到，有利透過香港幫助大宗商品市場價格、供應及進出口等方面，更為穩定。

優先加強大宗商品現貨交易基礎

他表示，香港在開拓大宗商品期貨交易之前，應當優先加強大宗商品現貨交易基礎。這一戰略重心將逐步增加對相關衍生品的需求，培育更具活力的大宗商品期貨市場。具體來說，香港應透過完善市場生態圈、聚焦戰略性大宗商品，和擴展市場連通性，以提升其市場服務供應。

金發局報告政策建議包括加強香港大宗商品市場生態圈，即支持在香港建立實體倉儲並加強與其他大灣區城市的合作，以及善用市場持份者共建生態圈。

該局建議打造繁榮的大宗商品市場，關鍵在於構建一個充滿活力的大宗商品生態圈，其需具備健全的倉儲體系和多元化的市場持份者。這可以通過加強香港本地實體倉儲能力建設，與粵港澳大灣區其他城市協同合作。同時通過營造有利的發展環境和提供多樣化激勵措施，提升各類市場主體參與大宗商品交易的積極性。

籲考慮開展煤炭液化天然氣期貨、碳信用交易

同時，建議聚焦發展主要市場的重要大宗商品，建基於貴金屬市場的既有優勢，以基本金屬吸引交易活動，善用傳統與新興大宗商品的機遇，以及聚焦關鍵市場。

為提升香港在全球大宗商品市場的地位，需重點發展符合本地區優勢和戰略目標的大宗商品類別。在選擇產品作優先發展時，應綜合考慮多項因素，包括側重於硬性大宗商品、重視市場需求與流動性高度、融入環境可持續理念，以及聚焦於關鍵市場。為打造以實體市場為基礎的大宗商品體系，香港應優先發展貴金屬領域的黃金交易。

在基本金屬方面，鑒於鐵礦石、銅和鋁的高流動性及與區域工業需求的高度相關性，應將這些品種作為重點。在能源領，香港可考慮開展煤炭和液化天然氣期貨交易。此外，碳信用、可持續航空燃料和綠色電力等新興大宗商品，為順應全球減排趨勢提供了前瞻性發展機遇。

建議增強與內地大宗商品市場互聯互通

為加強大宗商品交易地位，香港應集中開拓具有重大交易機遇與增長潛力的關鍵市場。透過聚焦於內地與東盟、中東及「一帶一路」沿線經濟體之間的高消耗量、高交易量大宗商品，香港有望進一步提升其大宗商品交易能力。

另外，也建議增強內地與香港大宗商品市場的互聯互通，透過產品交叉上市強化内地與香港市場互聯互通，探討「大宗商品通」機制，進一步推動內地大宗商品市場國際化。

通過與內地監管機構合作，優先推動金融產品的交叉上市，以提升市場互聯互通。隨著市場逐步成熟，可借鑒現有互聯互通機制的成功經驗，推出「大宗商品通」計劃，進一步提升國際市場參與度及香港大宗商品市場的國際影響力。